“Il Volo” l’annuncio che sconvolge i fan: i tre tenori danno la notizia così

Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto: questi i nomi dei tre ragazzi prodigio della musica italiana degli ultimi anni. Il loro successo è nato nel 2009, durante la partecipazione al programma televisivo Ti lascio una canzone. Prima di allora, i ragazzi non avevano niente in comune, non si conoscevano, ma la volontà del regista del talent, Roberto Cenci, ha fatto sì che quell’anno prendesse vita “Il Volo“, gruppo musicale formato proprio da Piero, Ignazio e Gianluca. Da quel momento il successo dei ragazzi non si è mai arrestato: sono volati in America e in tantissimi altri paesi, portando nel mondo la musica italiana e facendo avvicinare i più giovani al loro genere musicale. Il Volo, infatti, è un terzetto composto da due tenori e un baritono, cosa che ha fatto guadagnare ai ragazzi l’apprezzamento non solo dei loro fan, ma anche di tanti grandi lavoratori dello spettacolo, in special modo, nel comparto musicale. Pochi giorni fa, i tre artisti, sui loro canali social, hanno fatto un annuncio importante ai loro follower. Vediamo insieme di cosa si tratta.

L’annuncio sui social

Piero, Ignazio e Gianluca, rispettivamente 28, 27 e 26 anni, hanno annunciato sui profili social del gruppo una nuova collaborazione nata con l’artista Paula Fernandes: “Ciao ragazzi! Siamo davvero felici ed entusiasti di annunciarvi che è appena uscito il video Grande amore con la talentuosa Paula Fernandes”.

La canzone in questione è quella che li ha visti trionfare al Festival di Sanremo 2015, vittoria che li ha condotti, nello stesso anno, all’Eurovision Song Contest, nel quale hanno rappresentato l’Italia classificandosi terzi.