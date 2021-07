Uomini e Donne, arriva la replica di Alessio all’ex Samantha: “A te è bastata una…”

Alessio Ceniccola ha replicato qualche ora fa alla accuse fatte dall’ormai ex fidanzata Samantha Curcio. I due sono giunti al capolinea in seguito alla condivisione di una foto di lui intento ad abbracciare un’altra in discoteca. Ecco le parole dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Alessio esce allo scoperto

Samantha Curcio è stata una tronista di Uomini e Donne e grazie a quest’esperienza ha avuto modo di conoscere Alessio Ceniccola. Lui ha chiamato la redazione per avere la possibilità di corteggiarla, dunque si è presentato nello studio con tante certezze a differenza degli altri pretendenti. Nonostante varie discussioni, sono usciti insieme da programma mano nella mano. Deianira Marzano qualche settimana fa ha pubblicato uno scatto che ritrae Alessio abbracciato a un’altra ragazza. Sia lui che Samantha hanno dichiarato che si tratta di un’amica di vecchia data, eppure sono arrivati a un punto di non ritorno. L’altra sera l’ex tronista ha condiviso un lungo post in cui ha spiegato i motivi che hanno determinato la separazione definitiva: “Non riesco a stare in una relazione in cui manca il dialogo, in cui non ci sono abbracci…Fin quando le discoteche saranno più importanti di me, io non saprò rimanere…Ho giudicato e offeso Alessio in un momento di rabbia, l’ho bloccato”. Non è tardata ad arrivare la risposta del diretto interessato.

“Purtroppo a te è bastata una foto con una mia amica”

“Non sei riuscita ad aspettare di guardarmi negli occhi, dirmi che tutte quelle cose brutte che mi scritto non le pensavi, ma che erano dettate dalla rabbia…Hai esternato i tuoi sentimenti al pianeta social, che dici di non amare, ma con il quale hai preferito interagire prima di farlo con me…Purtroppo a te è bastata una foto con una mia amica, dalla quale hai tratto conclusioni diverse dalla realtà e tu lo sai, perché hai detto di credermi da subito….E’ bastata una goccia che tu hai trasformato in tempesta, per annegare questa favola in un mare innavigabile. Anch’io ti auguro il bene e mai avrei pensato di scriverlo così nel mondo dei social, in un certo senso virtuale, invece che dirtelo guardandoti negli occhi come sempre faccio nella vita”. Se alcuni sostengono Alessio, altri stanno dalla parte di Samantha.

Il dettaglio su Instagram

I dubbi sulla loro crisi sono aumentati quando gli utenti social più attenti hanno notato che non si seguono più su Instagram. Un dato rilevante oggigiorno, poiché si vive soprattutto nel mondo virtuale. Entrambi hanno cercato di nascondere le problematiche del loro rapporto, ma a un certo punto sono esplosi. Samantha si è affidata al web e per questo motivo Alessio le ha puntato il dito contro. A prescindere da ciò sia l’uno che l’altra hanno speso belle parole, affinché possano godere di un futuro migliore.

