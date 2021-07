Flora Canto: Età, studi, Enrico Brignano, Parto, Uomini e Donne, Filippo Bisciglia. Tutto sulla showgirl

Flora Canto è una delle donne dello spettacolo italiano più amate e seguite. Da poco ha dato alla luce il secondogenito nato dall’amore che la lega da anni ad Enrico Brignano. Ecco alcune informazioni interessanti sul suo conto.

Gli esordi in tv e il parto di Flora Canto

Nata a Roma il 12 febbraio 1983, Flora Canto è una splendida donna del mondo dello spettacolo italiano. Si è fatta conoscere durante una delle prime edizioni del Grande Fratello perché Filippo Bisciglia, all’epoca il fidanzato, era uno dei concorrenti. Purtroppo lei è stata tradita davanti alle telecamere, dunque non ha esitato a lasciare l’attuale conduttore di Temptation Island. Maria De Filippi le ha proposto il trono di Uomini e Donne, così ha avuto modo di conoscere un corteggiatore Francesco Pozzessere, con il quale ha avuto una breve e intensa relazione. Attualmente è felice accanto al compagno Enrico Brignano che ha reso padre per la seconda volta nelle ultime ore. “Benvenuto dolcissimo amore nostro, Niccolò”, ecco le parole riportate nella didascalia degli scatti pubblicati da lei in cui si vede anche Brignano e il viso del figlio. Essendo un personaggio pubblico, tende a condividere tantissime foto della sua quotidianità e non mancano i commenti delle amiche Tosca D’Aquino e Matilde Brandi. Ecco alcune informazioni interessanti sul suo conto.

Lavoro e la favola d’amore

Flora Canto è un’attrice e conduttrice italiana. Entrata nel mondo dello spettacolo in seguito al tradimento Filippo Bisciglia, nel 2009 si è messa in gioco nel ruolo di tronista. Nello stesso periodo ha debuttato come attrice accanto a Lino Banfi in Vieni avanti cretino e Di tutti i colori con Nino Frassica. Poi si è dedicata al canto, al doppiaggio e al teatro. Inoltre ha condotto Fast and furious su La7. Nell’estate 2020 è stata un’inviata di Ogni mattina condotto da Adriana Volpe su Tv8. Infine si è messa alla prova a Tale a Quale Show dove si è posizionata solo ottava. Nel 2013 ha conosciuto Enrico Brignano in spiaggia a Sabaudia. Si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine. Hanno 17 anni di differenza, ma è un dato non rilevante. Nel 2017 è nata la figlia Martina e qualche ora fa è arrivato nella sua vita Niccolò. Stavolta ha voluto fare il parto cesareo programmato.

Leggi anche -> Flora Canto nuovo figlio in arrivo: la foto col pancione e l’emozione di Brignano

Curiosità sulla donna

Molti si sono dove trascorrono la maggior parte del tempo Flora ed Enrico Brignano. In realtà hanno comprato una casa a San Felice di Circeo dove si recano spesso per staccare la spina. L’abitazione, confortevole e accogliente, è collocata nei pressi di quella di Toscana D’Aquino e Matilde Brandi. Non a caso trascorrono le vacanze insieme. Ha recitato anche in una puntata di Don Matteo.

Leggi anche -> Flora Canto in dolce attesa. Ecco la foto del pancione, bellissima