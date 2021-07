Anticipazioni Una Vita, dopo aver perso il bambino Genoveva giura vendetta a Felipe

Nel quartiere di Acacias 38 non c’è mai pace: ecco cosa accadrà nelle prossime puntate della soap che tiene incollati migliaia di telespettatori allo schermo, in onda su Canale 5.

In arrivo una nuova guerra nel ricco quartiere di Acacias 38: è lotta tra Felipe e Genoveva. Nelle prossime puntate di Una Vita vedremo la Salmeron annunciare la sua vendetta nei confronti dell’avvocato a cui è stata legata.

Tra i due giunge inevitabile l’addio e il pubblico di Canale 5 assisterà alla morte di Marcia, assassinata dalla stessa Genoveva. Mendez appare certo che dietro agli ultimi delitti ci sia proprio la Salmeron.

Una Vita: Genoveva pianifica la vendetta contro Felipe

Mendez e Felipe si trovano concordi nel seguire la scia che porta alla moglie di quest’ultimo. I due riescono a farla finire in prigione, ma la donna non resta molto dietro le sbarre. A difenderla ci pensa Velasco che riesce, in poco tempo, a ridarle la tanto agognata libertà. Intanto Genoveva le tenta tutte per convincere l’Alvarez Hermoso della sua innocenza per quanto riguarda l’omicidio di Marcia. Nell’ombra si muove Santiago che da Cuba fa recapitare a Felipe un messaggio che lo lascia sconvolto e senza parole.

Con questa lettera tra le mani l’avvocato si prepara a riaccogliere sua moglie in casa quando questa esce dal carcere. Le parole che ha scritto il Becerra causano nella donna uno svenimento e Genoveva arriva in ospedale. La situazione risulta più complicata del previsto: la donna è in preda a delle crisi che le causano un aborto. Il medico si preoccupa di informare subito Felipe della tremenda notizia.

L’avvocato risulta assolutamente provato dalla tragedia e decide di scusarsi con la Salmeron che deve affrontare questa immensa sofferenza. La situazione sembra essersi ribaltata totalmente: adesso l’unico obiettivo di Genoveva è quello di distruggere la vita di Felipe! Genoveva è in cerca di nuove alleanze e in questa lotta contro l’Alvarez Hermoso si ritrova a combattere accanto a Velasco, che accetta di aiutarla.

La rabbia e il dolore di Genoveva dopo l’aborto

Genoveva non riesce ad affrontare il grande dolore per la perdita del figlio che aspettava. Le vicine del quartiere decidono di farle visita, ma vengono improvvisamente cacciate via perché la donna le considera tutte pettegole e invidiose. La Salmeron non riesce a trattenere la rabbia e decide di chiudere la sua storia con Felipe. Anche se la donna ha tentato il tutto per tutto pur di stare insieme all’avvocato ora prova solo odio nei confronti di Felipe.

Le anticipazioni svelano che la guerra tra i due riserverà una serie di colpi di scena a cui assisteranno i telespettatori italiani nei prossimi giorni. Proprio come è accaduto con la morte di Ursula, anche quella di Marcia determina dei grossi cambiamenti nella vita dei protagonisti della soap. Se Genoveva ha trovato alleanza in Velasco, Felipe, invece, ha dalla sua parte Mendez e Santiago. L’Alvarez Hermoso è pronto a tutto pur di scoprire tutta la verità sulla morte della sua amata Marcia.