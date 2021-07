Cosa succederà nelle prossime puntate della soap opera spagnola di Una Vita? Secondo le anticipazioni si saranno dei colpi di scena che cambieranno la trama delle vicende.

Una Vita è la serie televisiva iberica che sta riscuotendo molto successo anche in Italia. A rendere avvincente la trama sono le varie situazioni che si sviluppano intorno ai personaggi che vivono ad Acacias 38, attraverso gelosie, passioni, amori, vendette.

La serie è una sorta di ‘film d’epoca’ perché ambientato negli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che con molta probabilità dovrebbe essere Madrid.

Il successo è stato evidente al punto che la serie televisiva è giunta alla sua settima stagione e il pubblico è sempre più in attesa di anticipazioni e notizie spoilerate.

Anticipazioni di Una Vita: cosa succede a Genoveva

Un grande dolore si abbatte su Genoveva: la donna non riesce a portare a termine la gravidanza ed è una triste vicenda che arriva subito dopo un altro lutto, quello per la morte di Marcia.

La Salmeron, convinta di poter aggiustare tutto, decide di uccidere la povera Sampaio. Quest’ultima viene ritrovata senza vita e tutti i sospetti ricadono su Genoveva. Mendez è ormai convinto che la Salmeron abbia a che fare sia con la morte di Marcia che con quella di Ursula. Il commissario si allea così con Felipe per trovare le prove necessarie per mettere finalmente Genoveva con le spalle al muro. Ed ecco che, attraverso alcuni indizi, Mendez riesce a far finire in prigione Genoveva

Dietro le sbarre, la Salmeron tenta di convincere Felipe che i sospetti del commissario non sono basati sulla realtà, senza riuscirci e così, attraverso il suo legale che la difende a spada tratta, alla fine riesce ad essere scarcerata e tornare a casa.

Il dolore di Felipe

Santiago scrive una lettera a Felipe e appena la legge il suo dolore è talmente forte e intenso, che l’uomo sviene e viene trasportato in ospedale. Nella lettera c’è scritto che Genoveva sta bene ma che, purtroppo, ha perso il bambino.

Felipe si scusa poi con Genoveva, inconsapevole del fatto che il figlio non fosse suo, bensì di Santiago. Ma ormai la Salmeron non riesce più a essere lucida e l’unico suo obbiettivo diventa quello di distruggere l’avvocato!

Genoveva e Velasco si alleano per raggiungere questo scopo. La situazione si ribalta e la Salmeron ora è pronta a tutto pur di vendicarsi mentre Felipe, a sua volta, ha ancora intenzione di vendicare la morte di Marcia.

Cosa andremo a vedere nelle prossime puntate italiane? Alvarez Hermoso non se ne sta di certo con le mani in mano ma ad aiutarlo ci penseranno Santiago e Mendez.