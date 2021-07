Reazione a catena, blackout per un concorrente: “Che succede?”

La puntata di ieri, 15 luglio, di Reazione a catena ha creato scompiglio tra i concorrenti al momento del gioco de “l’intesa vincente”: uno di loro è andato in balckout è non ha più parlato.

Marco Liorni è da due anni al timone di Reazione a catena, quiz show di Rai 1 in onda nella fascia preserale estiva al posto de L’Eredità. Il programma registra quotidianamente molti ascolti e sono tanti gli spettatori che si divertono ad indovinare le parole nascoste insieme alle squadre concorrenti che quotidianamente si sfidano fino all’ultimo gioco.

Da giorni il team vincitore è quello delle Scuffie che, nella puntata di ieri 15 luglio, ha lottato per la vittoria finale contro la squadra Cockatil. È stato uno dei concorrenti di quest’ultima a determinare la sconfitta dopo un momento di blackout che ha lasciato perplessi il conduttore e i telespettatori: al momento del gioco “l’intesa finale” è rimasto in silenzio e non ha pronunciato la parola nascosta.

Reazione a catena, cosa è successo al concorrente

Il gioco di Reazione a catena è solitamente suddiviso in diverse manche: una delle più attese è “l’intesa finale” durante la quale le squadre, composte da tre concorrenti, devono riuscire ad indovinare la parola nascosta.

Ieri si sono sfidate Scuffie contro Cockatail e, ancora una volta, sono stati i primi ad aggiudicarsi il titolo di campioni della puntata.

Al momento de l’intesa vincente la domanda da indovinare era “60 minuti” e, quando Marco Liorni ha passato la parola ad uno dei concorrenti della squadra Cockatail, quest’ultimo si è ammutolito.

La parola da dire era “ora”, ma il partecipante è rimasto in silenzio fino allo scadere del tempo lasciando perplessi i compagni di gioco e i telespettatori.

“Dovevi dire ‘ora’, vabbè può capitare”, ha commentato Liorni cercando di sdrammatizzare l’accaduto.

Leggi anche–>Ritentacoli campioni Reazione a Catena: chi sono e quanto hanno vinto

Leggi anche–>Reazione a catena gaffe: l’errore incredibile, Marco Liorni stupito

Reazione a catena, come si è conclusa la puntata

Il momento di blackout del concorrente di Reazione a catena non è passato inosservato al popolo di Twitter, sempre molto attento alle dinamiche televisive e assiduo spettatore del game show di Rai 1.

“Devi dire ora, svegliati”, ha commentato qualcuno, “Non gli veniva ora. No è proprio ignorante”, ha continuato qualcun altro.

Alla fine, la puntata si è conclusa con la vittoria delle Scuffie che, ancora una volta, si sono portate a casa il titolo di campioni riuscendo ad indovinare la parola “tastare”.

Il montepremi in palio per la serata di ieri era di 14.500 euro.