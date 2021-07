Justine Mattera, avete mai visto il marito? Ecco chi è, ancora più forti dopo la crisi

Justine Mattera è indubbiamente una delle showgirl più apprezzate degli anni 90, ma sapete chi è il marito della donna? Scopriamolo insieme.

Nata a New York, Justine è arrivata in Italia dopo aver conseguito la laurea in Letteratura Italiana alla Standford University per specializzarsi in Lingua Letteratura e storia dell’arte presso l’Università degli studi di Firenze. Proprio in Toscana viene notata dal produttore Joe T. Vannelli grazie a cui inizia a lavorare ad alcuni singoli che ottengono un discreto successo per poi approdare sul piccolo schermo.

La carriera della showgirl

Da allora Justine Mattera è riuscita a conquistare milioni di telespettatori, diventando un’icona degli anni 90 e dei primi 2000. La showgirl nel corso della sua carriera si è dedicata a svariate esperienze, infatti oltre alla musica e ai programmi televisivi ha anche recitato in film come Alta Infedeltà di Claudio Insegno e Go Go Tales diretto da Abel Ferrara e ha anche preso parte a diversi spettacoli teatrali.

Chi è il marito di Justine Mattera

Ma cosa sappiamo della vita privata della showgirl? Justine per 2 anni è stata sentimentalmente legata al conduttore Paolo Limiti, conosciuto dopo essersi trasferita a Milano. Dopo questa parentesi, Justine ha conosciuto e sposato l’imprenditore Fabrizio Cassata. I due hanno celebrato il loro amore sposandosi nel 2009 e in seguito sono arrivati 2 figli: Vincent e Vivienne Rose. L’uomo lavora come manager presso la Bauer, azienda che si occupa di salute e benessere.

La crisi tra Justine Mattera e Fabrizio Cassata

Dopo un breve periodo di crisi, confessato dalla stessa Justine durante un’intervista a Vieni da Me, la coppia è tornata più forte di prima. Fabrizio pare abbia trasmesso alla showgirl la passione per lo sport, in particolare per la corsa e la bicicletta. Entrambi spesso prendono parte a competizioni sportive come è possibile vedere sull’attivissimo profilo Instagram di Justine.