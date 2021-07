Elisabetta Canalis, il tempo si è fermato: bomba in bikini, curve perfette

Elisabetta Canalis fa esplodere il web con una foto in bikini che manda in visibilio i fan. Tantissimi i messaggi arrivati al margine del post, carichi di complimenti e di cuoricini.

Vacanze sarde

L’ex velina di Striscia la notizia, Elisabetta Canalis, continua a fare breccia nei cuori dei suoi fan anche a quarant’anni. Il fisico superlativo soprattutto in questi giorni d’estate, non fa che conquistare i suoi follower a suon di scatti su Instagram che fanno girare la testa.

Rientrata in Italia per le meritate vacanze estive, dopo una tappa a Milano, Eli si sta godendo la sua splendida Sardegna in compagnia della sua famiglia, suo marito, il chirurgo americano Brian Perri e la sua bambina Skyler Eva.

Elisabetta Canalis in bikini

A pochi passi dal mare, Elisabetta Canalis sfoggia così i bikini dai colori fluorescenti di un noto brand, che mettono in risalto le sue curve. I fan sono andati in visibilio.

“Canalis, sei la testimonial perfetta nel senso che io vedo le cose addosso a te e mi viene voglia di comprarle, giuro” scrive una fan. Oppure “Più bella del rigore parato da Donnarumma”..qualcun altro.

La showgirl vive da molti anni a Los Angeles ma ha sempre dichiarato di essere sempre molto legata all’Italia e in particolare alla sua Sardegna. E’ proprio nella sua terra che la bellissima Canalis torna a trascorrere l’estate, anche se ci sono indiscrezioni che parlano di una vacanza che non è totalmente una vacanza.

Un programma tutto suo?

Secondo Novella 2000 infatti Elisabetta sarebbe pronta per un nuovo programma televisivo tutto italiano, “Cover Screw”, su Tv8. Dopo otto anni dalla sua ultima conduzione (Zelig) la Canalis potrebbe tornare al timone di un programma nel ruolo che fino adesso hanno rivestito Alda D’Eusanio, Elenoire Casalegno, Giovanni Ciacci e Rosanna Cancellieri. Ma è proprio così?

Essendo tra l’altro molto attiva sui social, Elisabetta Canalis non ha esitato a dare qualche indizio in più. A questo punto non ci resta che attendere per avere delle ulteriori conferme. Per adesso la bellissima modella si gode il mare della sua Sardegna ad Alghero, sfoggiando la sua splendida forma che non solo incanta gli uomini ma ispira tante donne a darci giù con gli allenamenti, una passione che la Canalis porta avanti con determinazione.