Belén Rodriguez a casa con Luna Marì: il primo incontro con Santiago

Belén Rodriguez torna a casa dall’ospedale dopo il parto: per Santiago è il primo incontro con la sorellina Luna Marì.

Nel corso dell’ultimo anno diverse celebrità hanno deciso di fare il grande passo e diventare genitori per la prima volta, o anche solo di allargare la propria famiglia. Il mondo del web ha seguito con passione questo moltiplicarsi di amore tra le star del proprio cuore, ma ce n’è una che sicuramente ha attirato l’attenzione anche di chi fan non è: parliamo di Belén Rodriguez. Dopo Santiago, avuto dalla precedente relazione con Stefano De Martino, la più che famosa showgirl ha deciso di diventare ancora una volta mamma e dopo 9 mesi di attesa, adesso porta tra le braccia la piccola Luna Marì.

Belén torna dall’ospedale con Luna Marì

Proprio in questi giorni, Belen Rodriguez è stata dimessa dall’ospedale e ha fatto ritorno in famiglia insieme alla piccola. La showgirl ha reso partecipi tutti i suoi fan attraverso delle stories su Instagram in cui ha documentato il ritorno a casa e la festicciola organizzata in onore della nuova arrivata. Il papà Antonino Spinalbese ha voluto fare le cose per bene, addobbando la casa a festa per la compagna e per la figlia appena nata.

La festa di benvenuto

La festa di benvenuto non poteva non essere un tributo alla baby girl e quindi ovviamente lune ovunque! La festa è stata preparata in perfetto tema con il nome della nuova arrivata, chiaramente con l’aiuto e i suggerimenti di esperti party planner. Nel video girato da Belén Rodriguez, vengono innanzitutto rivelati tutti i dettagli del parto: Luna Marì è nata il 12 luglio 2021 a mezzanotte e quarantasette minuti. Il peso? 2980 grammi per 47 centimetri per l’esattezza!

LEGGI ANCHE: Belen Rodriguez: una novità in famiglia, ecco a cosa ha dovuto rinunciare la showgirl

Palloncini, lune e orsacchiotti

Per la festa di benvenuto non potevano di certo mancare palloncini, rosa e bianchi, raccolti in un semiarco in modo da formare una luna! Ma non solo: la luna c’è per davvero e tiene un’altalena con sopra un orsacchiotto. Di certo non l’unico, anzi, la stanza ne è piena e in particolare sul divano ce ne sono due che sorreggono dei cuscini con i nomi dei fratellini: Santiago e Luna Marì.

LEGGI ANCHE: Belen, grande passo dopo la nascita di sua figlia: cosa farà

Santiago incontra per la prima volta Luna Marì

Ma che festa sarebbe senza dolci e regali? Nella stanza c’è un tavolo allestito con delle vivande, e si intravedono anche tutta una serie di doni per la piccola: dai vestitini bianchi a un seggiolone di ultima generazione! Ma il momento più importante del video girato da Belén è quello in cui Santiago incontra per la prima volta la sorellina Luna Marì. Antonino lo aiuta a tenerla bene tra le braccia, mentre Santiago sorride e non smette di guardare la piccolina emozionato. Un momento di grande tenerezza che fa presagire un meraviglioso rapporto fratello e sorella!