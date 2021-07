Alessia Macari si mostra su Instagram in dolce attesa: chi è il futuro papà

Alessia Macari pubblica uno scatto su Instagram insieme al marito Oliver Kragl: e di mezzo c’è un pancione!

Estate: tempo di relax, mare sole e… gravidanze! Nell’ultimo periodo sono tante le celebrity che hanno deciso di allargare la propria famiglia e di intraprendere la grande avventura della genitorialità. Il mondo del web si è così riempito di pancioni e bebè, portando una ventata di tenerezza e positività in un anno tutt’altro che gioioso. Tra le varie star in dolce attesa, c’è anche la showgirl Alessia Macari.

La carriera di Alessia Macari

Nota per aver interpretato il personaggio della Ciociara al programma di Canale 5 “Avanti un altro!”, Alessia Macari ha acquisito una certa popolarità per aver preso parte alla prima edizione del Grande Fratello Vip: reality da cui è uscita vincitrice, soffiando il posto all’ultimo all’attore Gabriele Rossi. Dopo il successo televisivo, che l’ha portata ad avere un certo seguito nel mondo del web, è poi arrivato anche l’amore con il calciatore Oliver Kragl.

Chi è Oliver Kragl

Oliver Kragl, classe 1990, è un centrocampista tedesco noto per la sua abilità nel crossare e fornire assist per i compagni. Inoltre è anche un ottimo tiratore dei calci piazzati e possiede un buon tiro dalla media-lunga distanza, grazie al suo sinistro molto potente e preciso.

La love story tra Alessia Macari e Oliver Kragl

Ma Oliver Kragl, oltre ad essere un talentuoso calciatore, è anche un instancabile corteggiatore. Per conquistare Alessia Macari, infatti, ha dovuto faticare non poco! La showgirl ha rifiutato le sue avances per un anno intero prima di lasciarsi convincere dall’amica Asia Nuccitelli a dare una chance al calciatore tedesco. Un consiglio che si è rivelato una vera benedizione, visto che da quel momento i due non si sono più lasciati! Anzi, il 20 maggio del 2019 sono felicemente convolati a nozze.

Alessia Macari in dolce attesa

Ciliegina sulla torta di questa storia d’amore, l’arrivo di un pargoletto: Alessia Macari e Oliver Kragl sono infatti in attesa del loro primo figlio. Su Instagram iniziano già a circolare le prime foto con il pancione. Nell’ultima, la futura mamma si mostra in costume insieme al marito e scrive: “Grazie di cuore per tutti i vostri commenti, sono stati veramente tantissimi … non è più un segreto 🥰 i nostri cuori sono pieni di gioia ❤️🤰🏽👶🏻 grazie da parte mia e di @ollikragl 🥰 Babyk non vediamo l’ora di conoscerti 🤰🏽”.

Tantissimi i commenti di auguri alla coppia da parte di fan (circa 1 milione sono soltanto i follower di Alessia Macari), amici e colleghi. Per la showgirl si tratta della prima gravidanza, mentre Oliver Kragl si può dire che abbia già esperienza come papà. Il calciatore, infatti, ha avuto una bambina da una relazione precedente e ama vestire i panni del genitore: sul suo profilo Instagram sono diverse le foto che li ritraggono mentre trascorrono del tempo insieme tra un gioco e l’altro. Il bambino o la bambina in arrivo tra dicembre e gennaio sicuramente non farà altro che raddoppiare le dosi di felicità della coppia!