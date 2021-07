Amici, Giulia Molino cambia look: ecco com’è diventata la cantante

Giulia Molino, tra le protagoniste indiscusse di Amici 19, ha condiviso con i suoi fan un nuovo cambio look. Scopriamo di cosa si tratta.

Nata a Scafati in provincia di Salerno nel 1999, Giulia ha iniziato a studiare canto all’età di 13 anni con il maestro Massimiliano Fausto. Da allora la giovane non ha più abbandonato questa sua passione fino a farne un lavoro grazie al successo ottenuto dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi.

L’evoluzione di Giulia Molino

Nonostante nel talent show avesse definito uno stile pop associato a un’immagine caratterizzata dai suoi capelli ricci, Giulia nei mesi successivi al programma ha cambiato strada sia da un punto di vista artistico che musicale. Una scelta decisamente coraggiosa per una cantante che ha costruito la propria fan base da poco tempo. In particolare l’ex concorrente di Amici ha scelto di dedicarsi a dei brani più vicini all’urban e nello specifico al rap. A fare da apripista per questa nuova fase della sua carriera è stato il pezzo Cchiù Fort’ in collaborazione con il rapper conterraneo Lele Blade e Hal Quartièr per poi proseguire con la pubblicazione di Comm’a ll’aria e Napules. Dai titoli ma anche dal sound dei brani è possibile intuire che la giovane artista voglia valorizzare le proprie origini.

Nuovo look per Giulia Molino

Il cambiamento musicale nella carriera di Giulia è stato accompagnato da l’evoluzione in un look più aggressivo. In particolare recentemente la cantante, dopo una fase con delle treccine bianche, ha deciso di darci un taglio e tornare ai suoi capelli castani.

Giulia Molino su Instagram

La cantante è molto attiva sui social network, in particolare su Instagram dove conta più di 300 mila follower con cui condivide alcuni momenti della sua vita e del suo lavoro pubblicando dei meravigliosi scatti che la vedono protagonista. Sulla piattaforma è possibile notare quanto Giulia sia legata alla sua terra grazie ad alcune foto dedicate alla Campania ma anche dalle descrizioni spesso in dialetto.