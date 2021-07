Amici 2021, Deddy e Rosa ecco perchè si sono lasciati: la verità

Protagonisti dell’ultima edizione d‘Amici Deddy e Rosa sono tra gli allievi che più hanno suscitato l’interesse del giovane pubblico. Le ambizioni professionali dei due ragazzi li hanno portati a godersi dell’esperienza della scuola d’Amici dove hanno potuto imparare molto ma anche farsi conoscere e emergere in un contesto molto spesso difficile. Arrivati in finale Deddy e Rosa si sono scontrati in una sfida che ha emozionato soprattutto perchè i due si sono ritrovati non solo come amici ma come fidanzati.

Amici 2021, Deddy e Rosa amore o solo strategia?

I due hanno emozionati il pubblico, il loro feeling è apparso sincero e anche se appena fuori dal talent la loro storia si è conclusa per ragioni che ad oggi sembrano attribuirsi solo alla ricerca della visibilità. Un flirt quello dei due allievi d’Amici che non ha avuto un futuro nonostante i due in più occasioni si sono detti molto presi l’uno dall’altra. Deddy e Rosa attualmente impegnati nella promozione del post talent, lui con la sua musica e lei con il ballo non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali ma hanno solo affermato che la loro storia si è conclusa senza troppi drammi.

A cercare di fare chiarezza alcune pagine Instagram che si occupano di gossip: c’è chi sostiene che i due ragazzi in realtà non sono mai stati innamorati, come invece Sangiovanni e Giulia Stabile, il loro è stato solo un rapporto fisico e oltre al sesso non c’è stato altro. Ad alimentare la dose anche il fatto che la loro presunta relazione sia stata creata ad hoc per avere un maggiore eco mediatico. Le parole d’Investigatore social confermano proprio l’idea che i due si siano messi insieme solo per strategia: “Solo strategia…oltre al sesso fuori agli schermi non c’è stat praticamente nulla.”

Amici 2021, Deddy e Rosa enigmatici sui social

Ormai ex fidanzati da qualche mese Deddy e Rosa stanno vivendo il loro momento di popolarità anche se i fans li assillano nel sapere se un giorno potrebbe esserci un loro ritorno di fiamma. Daddy è impegnato soprattutto nel lavoro, il suo primo album sta ottenendo un successo rilevante e la sua presenza nei vari programmi musicali è molto richiesta.

Rosa invece non sembra essere chiara e anche sui social insinua attraverso messaggi criptici e enigmatici che Daddy non è proprio fuori dalla sua vita. Curiosi e insistenti i follower non mancano d fare le domande giuste che per il momento non hanno ottenuto risposte chiare. Certo è che i due ex allievi d’Amici per il momento si godono l’estate di lavoro da single sicuri che il loro breve flirt si sia concluso con l’uscita dal reality di Maria de Filippi.