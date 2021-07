Irama, arriva la confessione inaspettata dell’ex cantante di Amici

Irama è noto agli italiani per aver vinto l’edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Adesso si sta esibendo su palco di Battiti live e sta facendo parlare di sé per una confessione inaspettata. Ecco cosa ha detto ai suoi fan.

Parole inaspettate di Irama

Irama, pseudonimo di Filippo Maria Fanti, è nato a Carrara il 20 dicembre 1995. Nel 2016 ha partecipato al Festival di Sanremo con il singolo Cosa resterà nella categoria Nuove proposte. Nel 2018 ha portato a casa la coppa della vittoria della diciassettesima edizione del programma della De Filippi. Nel 2019 è tornato sul palco dell’Ariston con la canzone La ragazza con il cuore di latta e nel 2021 con La genesi del tuo colore. La vittoria ad Amici gli ha permesso di scalare la vetta del successo proponendo una serie di brani musicali avvincenti. Basta pensare chela canzone Mediterranea ha ottenuto ben 5 dischi di platino. Molti ricorderanno sicuramente che non ha potuto partecipare fisicamente al Festival di Sanremo, in quanto la sua esibizione è stata mandata in onda tramite un video. Su questa vicenda è tornato a parlare durante una delle innumerevoli interviste. Non ha nascosto il suo dispiacere.

“Quel palco mancato mi ha riempito di dolore”

Il pubblico del Festival ricorderà sicuramente che il 2 marzo 2021, ovvero la data di inizio dell’evento, è stata data la notizia che un collaboratore di Irama è risultato positivo al Covid. Di conseguenza il cantante ha dovuto fare il tampone molecolare per verificare la sua possibile positività al virus. Ciò ha costretto la produzione a rinviare la sua esibizione nella seconda serata solo nel caso in cui il tampone fosse risultato negativo. In realtà non è risultato positivo, ma il ragazzo poteva rischiare di non esibirsi. Grazie all’intervento del conduttore Amadeus ha cantato il brano durante le prove e il video è stato mandato in onda. Si è classificato al quinto posto, un ottimo risultato se non fosse stato per il dispiacere provato in quella situazione: “Sul momento l’ho presa con filosofia, erano le regole, ma quel palco mancato mi ha riempito di dolore. Sarebbe stato un momento magico”.

Nuova colonna sonora dell’estate

Adesso Irama sta spopolando con il nuovo brano intitolato Melodia proibita. In questo pezzo viaggiano sullo stesso binario il ritmo del reggaeton e della musica latina. Il testo parla dell’incontro di due anime che vogliono vivere l’estate intensamente. Il ragazzo di Carrara è apprezzato perché si cimenta in ogni tipo di genere musicale. Si mette sempre in gioco quando si presentano delle opportunità. Tutti sostengono che anche stavolta regalerà la colonna sonora per l’estate.

