Amici, grande annuncio dell’ex vincitore Irama. I fan sono entusiasti

Irama è stato un vincitore di un’edizione di Amici. Ha portato a casa la vittoria e da allora sta lavorando sodo per coltivare la sua più grande passione. Di recente ha pubblicato un post che ha fatto fare i salti di gioia ai suoi follower. Ecco tutti i dettagli.

La carriera di Irama nel mondo della musica

Irama è lo pseudonimo di Filippo Maria Fanti. Nato a Carrara il 20 dicembre 1995, ha vinto la diciassettesima edizione del talent show di Amici di Maria De Filippi. Da allora il cantautore italiano ha cavalcato l’onda del successo. Ha partecipato tre volte al Festival di Sanremo e ha portato a casa la vittoria di Amici speciali dedicato alla raccolta fondi e la protezione civile per fronteggiare la pandemia nei primi mesi. Grazie al suo lavoro ha ottenuto 21 dischi di platino e 5 dischi in oro. In passato è finito al centro del gossip per la sua relazione sentimentale con Giulia De Lellis. Poi a un certo punto si sono detti addio, dopo che lui è stato beccato in compagnia dell’attuale compagna, ovvero la modella Victoria Stella Doritou. Nonostante sia un personaggio pubblico, il ragazzo tende a condividere poco della vita privata. Discorso diverso, invece, per la musica. Infatti ha fatto una dichiarazione velata che ha entusiasmato il web.

“Ho quasi finito, preparatevi”

Il post risale al 13 maggio e raccoglie 2 foto e un video. Nel primo scatto Irama sembra essere pensieroso con una chitarra. Nel secondo si diletta a suonare lo strumento musicale e nel video si limita a farsi riprendere mentre saltella e non si riesce a capire bene cosa dice. Il motivo? Il vento è tale da indurlo al silenzio. In base alla didascalia i fan hanno inteso che a breve pubblicherà un altro brano musicale. Anche stavolta terrà sulle spine fino alla fine chi lo segue fin dai suoi primi esordi. “Sento già odore di hit”, “Siamo prontissimi, non vediamo l’ora”, “Mi scoppia il cuore di gioia, grazie Filippi”. Questi sono solo alcuni dei commenti che ha ricevuto in pochissimo tempo, chiaro segno che è molto amato e seguito sui social. Tra i brani musicali più apprezzati ci sono: La ragazza dal cuore di latta, Mediterranea, Nera, Arrogante e tanti altri ancora. Avrà lo stesso successo anche l’imminente canzone? Per scoprirlo non ci resta che attendere.

Un’esibizione alternativa

Irama si esibito sul palco dell’Ariston mediante un video perché un collaboratore è risultato positivo al Covid. “Attendiamo comunicazione ufficiale dall’Asl, ma a norma di regolamento Irama dovrebbe ritirarsi perché il collaboratore risultato positivo all’antigenico è risultato positivo…a norma di regolamento e di norme sanitarie nonostante Irama sia risultato negativo anche al molecolare, deve entrare in quarantena e non può tornare a esibirsi, quindi dovrebbe ritirarsi”. Amadeus, però, aveva proposto di chiedere a tutti i cantanti in gara se fossero stati d’accordo a farlo restare in gara mandando in onda il video della prova generale.

