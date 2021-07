Uomini e Donne, Samantha e Alessio in crisi? Ecco l’indizio che conferma

Uomini e Donne è il programma che permette ai partecipanti di trovare l’anima gemella. Samantha Curcio è andata via mano nella mano con Alessio Ceniccola, ma pare che la loro relazione sia già giunta al capolinea. Ecco l’indizio sul web che non è passato inosservato.

Samantha e Alessio ai ferri corti?

Samantha Curcio è stata subito amata dai telespettatori perché rappresenta la classica ragazza della porta accanto che si può incontrare tranquillamente per strada. Lontana dai canoni estetici di tendenza, Samantha non ha mai dato peso alle critiche ricevute sul fisico. Ha imparato ad accettarsi e in questo modo è stata un modello di riferimento per coloro che non vivono serenamente il fatto di avere qualche chilo in più rispetto alle altre. Tra i suoi corteggiatori si è presentato Alessio Ceniccola, un giovane dalle idee molto chiare. Fin dall’inizio ha detto che il suo intento sarebbe stato quello di conquistare il cuore di Samantha e ci è riuscito. Hanno vissuto fino a qualche giorno fa un’intensa relazione, però sono sorti dei problemi che potrebbero non essere risolti. Un indizio è stato essenziale per capire che c’è un’effettiva crisi. Scopriamo di cosa si tratta.

Un dettaglio di Instagram

Qualche settimana fa sul web è stato divulgato uno scatto che ritrae Alessio abbracciato a un’altra donna durante una serata in discoteca. Tutti hanno subito pensato a un tradimento, così i due sono intervenuti direttamente per mettere a tacere questo pettegolezzo. L’ex tronista ha dichiarato che non le ha fatto piacere vedere il proprio uomo accanto a un’altra, ma ha confermato che si tratta di un’amica di vecchia data. Inoltre ha aggiunto che già prima della foto non andavano bene le cose tra loro. Adesso sembra che la situazione sia degenerata, dal momento che Amedeo Venza ha notato un particolare: Alessio non segue più su Instagram Samantha e viceversa. A primo impatto sembrerebbe un dettaglio non rilevante, ma oggigiorno dietro questo gesto c’è un perché che ha un senso. Fatto sta che le cose non sono ancora chiare, ragion per cui non bisogna far altro che attendere nuovi aggiornamenti.

Davide e Chiara: scatti bollenti

Purtroppo non tutti i tronisti di questa edizione hanno avuto una storia a lieto fine con le rispettive scelte. Jessica Antonini si è lasciata con Davide Lorusso e Sophie Codegoni ha detto addio a Matteo Ranieri a distanza di due settimane dalla scelta. Davide Donadei e Chiara Rabbi, invece, stanno vivendo la loro favola nella quotidianità. Entrambi appaiono felici e raggianti per la gioia dei fan, i quali stanno esultando anche per la non scelta Beatrice Buonocore che ha ritrovato il sorriso grazie al nuovo partner.

