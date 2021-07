Massimiliano Mollicone, ex tronista di Uomini e Donne fa infuriare il web: cosa sta succedendo

Il famoso dating show condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, non smette di concedere a tanti giovani la possibilità di trovare l’anima gemella. Durante la sua esperienza televisiva, Massimiliano Mollicone ha approfondito la conoscenza con due giovani corteggiatrici: Vanessa Spoto ed Eugenia Rigotti. Dopo numerose esterne, il percorso di Massimiliano si è concluso scegliendo Vanessa, con la quale ha iniziato una travolgente storia d’amore. Come quasi sempre accade, dopo l’esposizione mediatica arriva anche una certa visibilità nel mondo dei social network. Ma la popolarità, a volte, può anche diventare scomoda e invadente, così come per il giovane ex tronista Massimiliano Mollicone. Proprio pochi giorni fa, infatti, il ragazzo ha deciso di pubblicare un suo scatto su Instagram che ha provocato non poche polemiche.

Il post su Instagram che non è piaciuto ai fan

Tutti noi, da qualche anno a questa parte, siamo abituati a pubblicare stralci di vita quotidiana sui social per condividere le nostre esperienze, per hobby o per semplice passatempo. Per alcune persone, invece, il web è diventato un effettivo strumento di lavoro. Da quando hanno concluso il loro percorso televisivo, Massimiliano Mollicone e la sua fidanzata Vanessa vantano un elevato numero di follower su Instagram, ma questo comporta anche delle responsabilità. Pochi giorni fa, il ragazzo ha deciso di rendere pubblico uno scatto in bianco e nero in cui viene ritratto con la sigaretta accesa in mano, avvolto da una nube di fumo.

Dopo questo gesto, gli hater dell’ex tronista hanno rilasciato numerosi commenti al post da lui pubblicato, facendogli notare quanto fosse sbagliato il messaggio inviato ai giovani. La risposta di Massimiliano non tarda ad arrivare; il ragazzo, infatti, in un commento afferma: “Hai ragione, però posso dirti che quel giorno che era stata scattata la foto era un’eccezione, avevo l’iqos scarica”. L’inconveniente creatosi non ha di certo scoraggiato i fan del ragazzo, che hanno subito provveduto difendendolo a spada tratta. Questo spiacevole episodio, tuttavia, farà sicuramente riflettere Massimiliano prima di condividere altre foto sui social, memore del fatto che le polemiche, quando si diventa un personaggio pubblico, sono sempre dietro l’angolo.