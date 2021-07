Uomini e Donne, ex tronista racconta: “Ho 28 chili in più, siamo belle a prescindere”

Ex tronista di Uomini e Donne si sfoga e utilizza i social per inviare un importante messaggio di body positive: nonostante l’aspetto fisico non sia più lo stesso di una volta, la bellezza di una donna non viene in alcun modo scalfita.

Finalista di Miss Italia nel 2005, poi tronista di Uomini e Donne nel 2014, Anna Munafò è stato uno dei personaggi più amati del dating show condotto da Maria De Filippi. Da tempo assente dal piccolo schermo, la ex tronista è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate sui social riguardo il suo attuale aspetto fisico.

Solo un anno fa, infatti, la Munafò è diventata mamma del piccolo Michael e la gravidanza ha trasformato profondamente il suo fisico. Molti che la ricordavano com’era ai tempi di Miss Italia e Uomini e Donne, dunque, non hanno perso occasione per sottolineare il suo notevole cambiamento estetico. Lei, tuttavia, ha deciso di inviare un messaggio importante: non sono i chili di troppo a rendere una donna più o meno bella.

Anna Munafò, il messaggio body positive

“Ieri sono uscita dopo tanto tempo …e non vi nego che gli occhi addosso di chi ti guarda e pensa ‘guarda quanto si è ingrassata’ li ho sentiti – ha raccontato Anna Munafò su Instagram – . Si, ho 28 kg in più, che si vedono e che non nascondo, come non nascondo neanche che per qualche istante ho provato anche imbarazzo nei confronti di chi ieri mi ha trasmesso questo pensiero. Siamo belle a prescindere, anzi bellissime”.

Con queste parole, condivise dalla maggior parte dei suoi fan, la ex tronista di Uomini e Donne ha lanciato un importante messaggio a tutte le donne che, come lei, dopo la gravidanza hanno visto il loro fisico trasformato.

La Munafò, infatti, ha ammesso di aver preso ben 31 chili nei nove mesi di attesa e di averne persi metà poco dopo. La passione per il cibo e la buona tavola, tuttavia, non l’hanno resa schiava della bilancia.

“Peso 92 chili e sono alta 1,76 m. Da un anno e mezzo, apro l’armadio e non mi entra nessuno dei vestiti che ho – ha raccontato lei a Fanpage.it – […] I chili si prendono e si perdono. Non mi giustifico dicendo di essere ingrassata per via della gravidanza. Quei chili ce li ho perché mi piace mangiare. L’importante è che io sia in salute e stia bene con me stessa. Quello che dicono gli altri non mi interessa”.

Leggi anche–>Anna Munafò sorella morta: la rinascita della tronista dopo il buio

Leggi anche–>Anna Munafò costretta a rimandare il viaggio di nozze: imprevisto per la Miss

Anna Munafò dopo Uomini e Donne: cosa fa oggi

Ad oggi, dunque, Anna Munafò ammette di stare bene con se stessa e di vivere serenamente lontano dal mondo dello spettacolo.

Dopo Uomini e Donne, infatti, la ex Miss ha cambiato completamente vita: si è sposata con Giuseppe Saporita e nel 2020 è diventata mamma di Michael.

Oggi, insieme al marito, gestisce un mobilificio e ne sta aprendo uno nuovo. “Ho un mobilificio e adesso ne sto aprendo uno nuovo molto, molto grande – ha raccontato – . La mia vita è concentrata su mio figlio e sul lavoro. So che tutto quello che faccio è per creare un futuro per Michael”.