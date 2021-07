Lorella Boccia mostra il pancione, la ballerina di Amici sempre più bella: lo scatto boom di like

Lorella Boccia è stata una ballerina della scuola di Amici di Maria De Filippi e adesso ne fa parte in qualità di professionista. Tempo fa aveva annunciato di essere in dolce attesa e con il passare dei giorni la pancia cresce sempre più a vista d’occhio. Ecco una foto che la ritrae in splendida forma.

La carriera televisiva di Lorella Boccia

Nata a Torre Annunziata il 27 dicembre 1991, Lorella Boccia fin da piccola ha frequentato le scuole di danza classica e moderna. Ha subito avuto un ruolo di spicco nel teatro di San Carlo di Napoli nello spettacolo La bella addormentata. Successivamente si è trasferita a Roma e ha fatto parte dei corpi di ballo di alcune trasmissioni televisive. Nel 2011 ha partecipato alla dodicesima edizione del talent show di canale 5 e si è classificata settima nella fase del serale. Dopo quattro anni i telespettatori l’hanno vista di nuovo nel programma in qualità di professionista. Dal 2018 al 2019 ha condotto con Paolo Ciavarro e Marcello Sacchetta il day-time di Amici su Real Time. Dal 2021 sta conducendo il programma Venus Club su Italia 1 con Iva Zanicchi e Mara Maionchi. Per quanto riguarda la vita sentimentale, dal 1° giugno 2019 è sposata con Niccolò Presta che a breve renderà padre di una bambina. Essendo un personaggio pubblico, ma Lorella Boccia tende a condividere degli scatti che ritraggono la sua quotidianità. Uno di questi è recente e mette in risalto la pancia.

Una dea nei pressi del fiume

“Oggi gita al fiume. Ed ora si rientra per prepararci alla finale di stasera. Forza azzurri”, ecco cosa ha riportato nella didascalia che accompagna la foto pubblicata un giorno fa. Lorella Boccia indossa una tuta dal tema floreale che aderisce perfettamente alle sue forme. I colori che trionfano sono l’azzurro, il rosso, il giallo, il rosa, il verde e l’arancione. Si sposano perfettamente con la carnagione leggermente abbronzata. Come sempre il sorriso è tale da lasciare gli utenti social senza fiato. E’ evidente che a breve la gravidanza giungerà al termine. Nonostante il pancione, tutti sono concordi nel dire che non ha perso il suo fascino. A piedi nudi cammina nei pressi di un fiume e tra i commenti non è passato inosservato quello di Carolyn Smith: “Splendore”.

“Respiriamo insieme una nuova vita”

“E adesso non sono sola, non siamo soli… adesso siamo noi tre. Respiriamo insieme una nuova vita”, questo aveva scritto Lorella nei primi giorni della gravidanza. Qualche mese fa ha pubblicato una foto in cui è coperta solo da un velo. Ha lasciato scoperto solo il lato B. Anche Belen Rodriguez ha fatto una foto simile ed entrambe sono state osannate per la loro bellezza. Come la showgirl argentina, anche l’ex ballerina di Amici accoglierà nella sua vita una bambina, della quale non si sa ancora il nome.

