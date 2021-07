Laura Pausini curve esplosive in costume: forma fisica perfetta per la cantante

Una voce da pelle d’oca ma anche una bellezza non da meno: così la più amata dagli italiani, Laura Pausini si mostra in costume e evidenzia le sue curve esplosive.

Laura Pausini è una icona della musica leggera italiana: amata non solo nel Bel Paese ma anche oltre confine. Per i suoi concerti c’è sempre un bagno di folla, con tantissimi fan che cantano a squarciagola le sue canzoni, anche tradotte in altre lingue.

La voce della più amata cantautrice romagnola è stata suggellata dal successo nel 1993 con il suo immemorabile singolo ‘La solitudine’, canzone con la quale Laura Pausini ha vinto il Festival di Sanremo nella sezione Novità. A confermare il suo talento è stato, poi, il brano ‘Strani Amori’, classificatosi al terzo posto del Festival l’anno successivo.

Da quel momento in poi, la carriera di Laura Pausini è spiccata verso il successo vedendo l’artista italiana collaborare con nomi di grande prestigio: da Madonna a Michael Jackson, passando per Miguel Bosé fino ad Andrea Bocelli.

Laura Pausini, oltre la voce, ha curve esplosive

La cantante tanto amata dal pubblico italiano e internazionale, tra le varie doti che ha, è amata non solo per la sua grintosa voce ma anche per la sua meravigliosa bellezza tipicamente romagnola.

In una foto, pubblicata sul suo profilo Instagram, Laura Pausini è al mare distesa su una sdraio, intenta a prendere il sole in totale relax. Guarda l’obiettivo della macchina fotografica e ha indosso degli occhialoni enormi, color nero. La Pausini indossa un costume da bagno intero, a fantasia giallo e nero, che, in modo molto elegante e non eccessivo, evidenzia comunque le sue esplosive forme e la sua innata sensualità.

Laura Pausini è in forma smagliante, bellissima lascia i suoi fan a bocca aperta e, allo scatto, aggiunge una didascalia che incuriosisce: “Quanto vorrei andare in vacanza! Ma adesso non si può.. e presto saprete perché..” preannuncia, evidenziando quelli che saranno i suoi prossimi progetti.

Laura Pausini attaccata dal web

Nelle scorse ore, però, il web ha preso di mira la tanto amata Laura Pausini: cos’è successo? Dopo la notizia della morte di Raffaella Carrà, tutti gli italiani hanno deciso di rendere omaggio alla più grande e importante regina della televisione italiana e non è mancato neanche il pensiero dolce, ricco di stima e di rispetto che la cantautrice Laura Pausini ha dedicato alla Carrà.

Purtroppo, però, gli haters hanno preso d’assalto la Pausini e qualcuno, in modo del tutto fuori luogo, ha scritto commenti del tipo ‘Ma se non sei andata nemmeno ai funerali’, prendendo di mira la cantante romagnola.

Di fronte a queste critiche insensate, Laura Pausini ha stroncato la polemica, con l’eleganza e la gentilezza che la contraddistingue, andando dritto al sodo: “Se fossi stata a Roma avrei partecipato con tutto il cuore”. Non solo ma la cantautrice ha evidenziato che, chi conosceva veramente Raffaella Carrà dovrebbe sapere che lei non amava nessun tipo di astio, soprattutto gratuito e ingiustificato.