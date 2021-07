Paolo Conticini, confessioni sul suo futuro lavorativo: “Non è un addio…”

Paolo Conticini, volto noto del cinema italiano, è stato scelto da Discovery per condurre un nuovo programma di intrattenimento. L’attore, infatti, sarà alla guida di Cash or Trash, un format innovativo che andrà in onda sul Nove. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, la star di Rai1 tranquillizza i suo fan con un’affermazione che non lascia spazio a interpretazioni: “Non è un addio alla recitazione. Spero di tornare al più presto sul set di Provaci ancora prof”.

Cash or Trash, tutti i dettagli del nuovo programma

Paolo Conticini debutterà come presentatore a partire da ottobre, ma per soddisfare la curiosità di tutti noi, l’artista si è lasciato andare ad alcune indiscrezioni riguardanti le regole del format: “È un game show dedicato al mondo dei collezionisti di oggetti di modernariato”. Ogni puntata, infatti, vedrà come ospiti cinque mercanti d’arte, e il loro scopo sarà quello di aggiudicarsi altri oggetti da aggiungere alle loro collezioni. L’acquisizione avverrà tramite le proposte dei proprietari delle opere: uomini e donne comuni, solo in cerca di un buon affare. Insieme a Paolo Conticini ci sarà anche un esperto, che avrà il compito di verificare l’autenticità e il valore dei singoli pezzi d’arte. L’obiettivo del programma è quello di portare un po’ di divertimento e leggerezza al pubblico a casa.

Paolo Conticini e l’amore per sua moglie Giada

Durante l’intervista, Paolo Conticini non si limita solo a parlare di lavoro, ma si sofferma anche a raccontarci alcuni dettagli della sua vita privata. Si chiama Giada la donna con cui l’attore ha deciso, otto anni fa, di convolare a nozze. Ancora oggi, dopo ventisei anni di vita trascorsi insieme, Paolo Conticini riserva alla moglie parole d’amore: ” È la mia sostenitrice e la mia fonte di energia”.

Nonostante questo ultimo anno ci abbia messo tutti a dura prova, Paolo ha già programmato di tornare a teatro: a partire dal 20 luglio porterà in scena La prima volta – uno spettacolo in cui si racconterà al suo pubblico e metterà in scena anche le sue doti canore – in una tournée estiva strutturata in quindici date. Oltre al teatro, Paolo Conticini ha vestito anche i panni di scrittore. Il 16 giugno è uscito Ho amato tutto, libro interamente dedicato a suo nonno Alvaro