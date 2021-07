Nuovo amore per Angelina Jolie. Svolta dopo Brad Pitt: chi è il bellissimo

Angelina Jolie di nuovo con Jonny Lee Miller, il primo a cui ha detto sì nel 1996: ecco cosa sta succedendo.

L’estate sembra aver portato una ventata di passione nel mondo dello spettacolo e ha tornato a far battere i cuori di celebrity che si erano dette addio molto tempo fa. Primi fra tutti Jennifer Lopez e Ben Affleck: il gossip intorno al ritorno di fiamma tra una delle coppie più amate di sempre si è ormai trasformato in certezza. I Bennifer sono tornati sotto i riflettori, mandando letteralmente in delirio i fan che per lungo tempo avevano sperato in un loro ricongiungimento. Ma quello tra Jennifer Lopez e Ben Affleck potrebbe non essere l’unico ritorno storico tra le star più famose di tutti i tempi. C’è un’altra celebre coppia che negli ultimi tempi ha lanciato dei segnali sospetti: parliamo di Angelina Jolie e Johnny Lee Miller.

Ritorno di fiamma?

A incuriosire i fan è stato il modo in cui l’attrice ha celebrato il suo 46esimo compleanno lo scorso 4 giugno. Per l’occasione, Angelina Jolie è volata a New York in compagnia dei suoi figli. Fin qui nulla di strano, se non fosse che poi ha deciso di fare un salto nel distretto di Brooklyn per salutare l’ex marito Johnny Lee Miller. La star di Hollywood è stata immortalata proprio all’ingresso del suo appartamento: trench lungo marrone chiaro, borsa Louis Vuitton e una costosa bottiglia di vino Peter Michael. Nessuno dei figli con lei, né una guardia del corpo: il preambolo di quella che potrebbe essere stata una speciale cena romantica tra i due.

La storia tra Angelina Jolie e Johnny Lee Miller

La relazione tra Angelina Jolie e Johnny Lee Miller risale a molto tempo fa. Correva l’anno 1995 quando l’attrice debuttò come protagonista nella pellicola Hackers e sul set conobbe quello che sarebbe diventato il suo primo marito il 28 marzo 1996. Una love story travolgente come un uragano, ma destinata a esaurirsi nel giro di un anno, con la separazione seguita dal divorzio ufficiale nel febbraio del 1999. Pare che la causa della rottura sia stata la carriera: i numerosi impegni lavorativi di entrambi ha costretto la coppia a vivere lontano l’uno dall’altra. Eppure, nonostante la separazione, i due sembrano essere rimasti in buoni rapporti: un legame che forse adesso si sta trasformando in qualcos’altro.

Le parole di Angelina Jolie

Come se non bastasse, in diverse interviste l’attrice di Hollywood ha chiaramente manifestato il suo rammarico per la fine del matrimonio con Jonny Lee Miller: «Io e Jonny non abbiamo mai litigato e non ci siamo mai fatti male. Volevo davvero essere sua moglie. Volevo davvero impegnarmi», ha rivelato al Mirror. E, ancora, in un’intervista del 2004, ha affermato che divorziare da Miller «è stata probabilmente la cosa più stupida che abbia mai fatto». In ogni caso, dopo la loro separazione, entrambi gli attori hanno tentato di voltare pagina. Miller con l’attrice di Law & Order Michele Hicks, con cui ha avuto una relazione di ben 10 anni, e la Jolie, come tutti sanno, prima con Billy Bob Thornton dal 2000 al 2003 e poi con Brad Pitt dal 2014 al 2019. Che i due si siano ritrovati dopo tanto tempo? È tutto da vedere.