Harry non è il figlio di Carlo: nuova baraonda a corte

Il gossip reale è sempre in prima linea in particolare quello che riguarda la Corona Inglese che in questi anni ha fatto molto parlare di se prima con Lady Diana e oggi con Harry e Meghan che a sorpresa hanno scelto di lasciare gli impegni di corte, rinunciando ad ogni privilegio e hanno deciso di vivere negli Stati Uniti. Il secondogenito di Diana e Carlo continua ad essere al centro dell’interesse della cronaca rosa tanto che in questi giorni è tornata alla ribalta la notizia che Harry possa non essere il figlio legittimo del futuro re d’Inghilterra ma sia nato dalla relazione nascosta che Lady D avrebbe avuto con il capitano James Hewitt.

Principe Harry non è figlio di Carlo? Le ipotesi

La notizia è stata riportata in auge dal settimanale Nuovo che ha riportato le parole di Enzo Denti il quale ha spiegato che il dubbio sulla paternità è nutrito da un evidente somiglianza tra Harry e il generale. Una somiglianza per il momento solo fisica che già in passato aveva alimentato un certo scandalo sommerso dalla morte improvvisa e inaspettata della principessa: “L’analisi è basata su precisi algoritmi individua una notevolissima corrispondenza tra il viso del Duca di Sussex e quella dell’ex ufficiale di cavalleria, mentre non ci sarebbe qualunque somiglianza tra Harry e Carlo.

Denti ha anche spiegato che il confronto è avvenuto tramite un software che difficilmente sbaglia e che ha attestato una similitudine inaspettata alimentando ancora di più i sospetti che Lady Diana avesse avuto una relazione segreta prima della separazione con Carlo: “Questo tipo di esame ha un’elevata frequentabilità e può avere valore legale. Il software, infatti, analizza 80 punti nodali sui volti e li mette a confronto. Di più preciso c’è solo il test del Dna ”.

Principe Harry e Carlo: rapporto difficile e complicato

Carattere non facile da gestire Harry ha sempre dato molto da fare alla corte inglese, i suoi modi di fare sono stati oggetti di scandali gestiti in modo egregio dagli organi di stampa della Regina Elisabetta. Tuttavia oggi che è sposato con Meghan e ha scelto d’abbandonare i suoi titoli Harry non nega che i suoi rapporti con il padre sono complicati e non facili da risolvere.

Nell’intervista rilasciata qualche mese fa a Oprah Winfrey Harry ha affermato d’avere un buon rapporto con la nonna e di parlare raramente con Carlo: “Ho avuto tre colloqui con mia nonna e due con mio padre prima che smettesse di rispondermi. E poi ha detto, puoi mettere tutto questo per iscritto? Mi sento spesso con la Regina…con mio padre è più difficile.”