Ilary Blasi in difficoltà a risalire sulla barca, il video fa il giro del web

Ilary Blasi, in vacanza in Sardegna, viene filmata mentre cerca di salire sulla barca. Il video diventa virale.

Le vacanze della famiglia Totti in Sardegna

Reduce dalla conduzione de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi si gode le vacanze nel mare di Sardegna come tanti altri Vip. La famiglia Totti infatti ha scelto anche quest’anno come meta per i propri momenti spensierati, l’isola italiana ed è proprio da lì che hanno condiviso alcuni video che raccontano i loro momenti divertenti e allegri assieme ad altri amici.

Ilary Blasi e Francesco Totti infatti hanno trascorso del tempo a bordo dello stesso yacht, assieme ad altri amici famosi del mondo dello spettacolo e del calcio, tra i quali Nicola Savino, Michelle Hunziker e Christian Panucci. Grazie ai social i fan della bellissima Ilary hanno potuto ammirarla mentre si fa un tuffo in acqua insieme alla conduttrice svizzera e non hanno fatto a meno di sorridere, quando la presentatrice de L’Isola dei Famosi, ha cercato di risalire in barca.

Ilary sale sulla barca

A catturare l’attenzione degli internauti, non c’è stato solo il fisico mozzafiato della bionda romana, ma anche il suo sorriso e la sua simpatia. Ilary infatti cerca di risalire sulla barca con un solo slancio ma non ci riesce. Il video ha fatto il giro del web ed è stato ripreso anche dalla pagina fan di Ilary di Instagram.

Intanto le immagini che allietano i fan sono ricche di momenti goliardici: c’è chi prende il sole e c’è chi canta a squarciagola. Mentre Ilary si prende tutto il suo momento di relax a bordo della barca, Totti si diverte in un torneo di Padel (il Lexus Padel Vip Cup) insieme a Candela, Marcolin, Di Biagio e tanti altri.

Un’estate all’insegna dell’amicizia quella di Totti e Ilary Blasi. La coppia è amatissima dal pubblico proprio per il loro modo genuino di porsi e Ilary come conduttrice de L’Isola dei Famosi ha, ancora una volta, conquistato il pubblico di Canale 5.

Cuore di mamma

Oltre ad essere una donna bellissima e una conduttrice televisiva amata, Ilary è anche una mamma. Giusto poco tempo fa, durante un’intervista, ha espresso la sua preoccupazione per il figlio Christian, il quale è sempre più convinto di inseguire le orme del padre.

“Come farebbe ogni mamma sono felice che insegua i suoi sogni ma so che dovrà crescere e fare i conti con un cognome pesante. E questo mi preoccupa molto. Capisco che la gente sogni un altro Totti, ma caricare un bimbo di tante aspettative non so poi se poi sia così giusto”. Ha dichiarato la moglie del Pupone.