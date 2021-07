Era la prima tronista di Uomini e Donne, oggi dopo 20 anni è così

Uomini e Donne è ormai uno dei programmi storici del panorama televisivo italiano, ma ricordate la prima tornista dello show condotto e ideato da Maria De Filippi? Scopriamo che fine ha fatto la donna.

Trasmesso per la prima volta nella versione in cui oggi lo conosciamo nel 2001, Uomini e Donne ha fin da subito conquistato il pubblico a casa, diventando uno degli show più seguiti del panorama italiano.

Lucia Pavan la prima tornista di Uomini e Donne

Ovviamente a contribuire al successo del dating show in onda su Canale 5 sono stati anche i protagonisti della prima edizione che hanno aperto le porte ai concorrenti delle successive edizioni. Tra i nomi ancora oggi ricordati non possiamo non citare Lucia Pavan, prima tronista in assoluto che viene ancora oggi ricordata per la sua personalità ma anche per il secco no ricevuto dal corteggiatore Costantino Vitagliano.

Cosa fa oggi Lucia Pavan

Lucia dopo l’esperienza a Uomini e Donne ha abbandonato il mondo della televisione per dedicarsi alla propria carriera. Oggi infatti, la donna, dopo un periodo passato in giro per il mondo, vive in Italia e si occupa di moda oltre ad essere una manager. Inoltre in una passata intervista ha dichiarato di aver incontrato l’uomo della sua vita e di aver avuto una figlia.

Lucia Pavan su Instagram

La donna è molto attiva sui social network, in particolare su Instagram dove ama condividere momenti di allegria passati in compagnia della propria famiglia e degli amici. Nonostante le venga spesso chiesto cosa ricordi dell’esperienza di Uomini e Donne, Lucia ha affermato di non aver mai più rivisto le puntate dello show in cui è stata protagonista. Dopo questa avventura televisiva, sembra che Pavan abbia deciso di allontanarsi definitivamente dalla televisione dal mondo dello spettacolo per dedicarsi alle sue passioni e alla sua carriera.