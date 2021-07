Un Posto al Sole, anticipazioni giovedì 15 luglio: Filippo torna a casa ma è sconvolto

Come di consueto nella serata di giovedì 15 luglio andrà in onda un nuovo episodio di Un Posto al Sole, scopriamo alcune anticipazioni.

In onda dal 1996, Un Posto al Sole è una delle soap opera di maggiore successo del nostro paese che ha conquistato milioni di telespettatori e continua ad appassionarne di nuovi grazie alle intriganti trame e ai coinvolgenti intrecci amorosi. Inoltre la serie a differenza di alcuni prodotti simili, nel corso delle svariate stagioni ha anche affrontato tematiche di carattere sociale volte a sensibilizzare il pubblico da casa.

Filippo torna a casa

Nell’episodio di giovedì 15 luglio, Serena finalmente riporterà Filippo a casa dopo l’incidente. Nonostante gli sforzi della donna, il figlio di Roberto non ha ancora recuperato la memoria e non ricorda nulla del suo passato. Per questo motivo Serena ha preparato tutto nei minimi dettagli per il suo rientro ma le è sfuggito un particolare. Infatti Filippo non ricorda di avere un figlia, Irene, e quando lo verrà a scoprire resterà sconvolto. Ovviamente questa situazione metterà in seria difficoltà Serena che dovrà velocemente correre ai ripari prendendo un’importante decisione.

La relazione di Patrizio e Clara

Nel frattempo il legame tra Patrizio e Clara si fa sempre più forte, ma i due giovani si muovono ancora nell’ombra temendo la reazione delle loro famiglie oltre che quella di Alberto. Il Palladini infatti è sempre in agguato. Nonostante questa situazione di incertezza e timore, Patrizio prenderà la decisione di rivelare la sua relazione con Clara e il proprio amore per la ragazza. Quali saranno le conseguenze di questa scelta?

Gli incubi di Jimmy

Anche in questo episodio continuano gli incubi del piccolo Jimmy, il suo sonno è infatti tormentato da un po’ di tempo. Questa volta a perseguitarlo non sarà solamente Brenda, la bulla che l’ha preso di mira a scuola, ma anche la calzamaglia da ballerino. Il piccolo infatti ha deciso di iscriversi a un corso di danza estivo ma sembra che ciò che deve indossare per praticare la disciplina sia veramente scomodo.