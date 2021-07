Maria De Filippi, dove abita la nota conduttrice? Una meravigliosa villa in Toscana

Maria De Filippi è indubbiamente una delle conduttrici più popolari del nostro paese, ma avete mai visto dove abita? Scopriamolo insieme.

Nata del dicembre del 1961, Maria ha dato il via alla propria carriera nel mondo della televisione dopo aver incontrato Maurizio Costanzo, suo attuale marito, durante un importante convegno sulla pirateria musicale tenutosi a Venezia. La donna era presente all’evento per conto della società per cui lavorava ma il giornalista vedendola all’opera le propose seduta stante se volesse collaborare con lui.

Il successo di Maria e Maurizio

L’anno successivo al loro incontro i due diedero il via a una relazione sentimentale che dura ancora oggi e che li ha resi una delle coppie più importanti e fondamentali per l’evoluzione della televisione italiana. Nel corso delle rispettive carriere i due conduttori sono riusciti a realizzare alcuni dei programmi di maggiore successo degli ultimi 20 anni, scrivendo alcuni format ancora oggi immortali e seguiti da milioni di telespettatori. Ma dove vive la coppia?

Dove vivono Maria De Filippi e Maurizio Costanzo

Nonostante entrambi siano molto impegnati da un punto di vista lavorativo, non appena possono scappano in una meravigliosa villa all’Argentario, piccolo comune italiano con poco più di 10 mila abitanti in Toscana. Per Maria e Maurizio si tratta di un rifugio in cui rilassarsi e staccare la spina dai numerosi impegni quotidiani che li coinvolgono. Questa scelta, oltre ad essere dettata dalla bellezza del posto è anche dovuta alla possibilità di raggiungere la villa in poco più di un’ora da Roma, dove la coppia vive stabilmente.

La meravigliosa casa al mare

La bellissima villa si trova immersa nel verde in una località perfetta per la privacy della famosissima coppia. Inoltre secondo le indiscrezioni, si tratta di un’abitazione molto grade e lussuosa con un doppio salotto e moltissime camere per gli ospiti. Infatti Maurizio e Maria si divertono ad ospitare i loro amici durante l’estate oltre che il figlio Gabriele. Ma le sorprese non finiscono qui, infatti poco lontano dalla villa è presente un piccolo porto in cui la coppia può ormeggiare la barca.