Nelle scorse ore la ex moglie di Albano Carrisi, Romina Power ha vissuto momenti molto angoscianti per via di un intervento delicato, trascorrendo così ore di ansia e preoccupazione.

Romina Power, l’ex moglie di Albano Carrisi, resta comunque molto seguita soprattutto sui social dai suoi tantissimi follower, soprattutto per essere aggiornati sulle vicende della sua vita privata. La bellissima cantante di origine americana, è molto amata non solo per la sua voce, dolce e soave, ma anche e soprattutto per la sua vita privata.

Protagonista della favola vissuta con Albano Carrisi, con cui ha costruito e messo su una famiglia da sogno, Romina Power è entrata nel cuore degli italiani anche dopo il divorzio con il cantante. Il pubblico ha continuato a seguire la sua nuova vita da single dove, ampio spazio è stato dato alla meditazione e alla vita a contatto con la natura.

Così, come la maggior parte dei personaggi del mondo dello spettacolo, anche Romina Power utilizza il suo canale social di Instagram per continuare ad aggiornare i suoi fan, condividendo con loro momenti della sua vita privata e, nei giorni scorsi, la tanto amata cantante ha esternato delle preoccupazioni per un particolare intervento. Di cosa si tratta?

Romina Power racconta l’ansia e la preoccupazione delle scorse ore

Attraverso il suo profilo ufficiale, Romina Power ha raccontato ai suoi fan cosa l’è successo che l’ha tenuta in ansia, facendola preoccupare molto. Nel suo ultimo post social, la cantante ha pubblicato due fotografie, la prima è del primo piano del suo amatissimo cagnolino, Taquito, evidentemente provato e triste e nella seconda foto c’è una spina abbastanza grande che viene messa accanto ad una monetina da 20 centesimi per far capire le dimensioni.

Agli scatti la Power ha aggiunto una didascalia in cui chiarisce cos’è accaduto: “Piccolo intervento oggi” spiegando che il piccolo chiwawa che ha adottato da sua figlia Romina junior, purtroppo, è stato protagonista di un incidente che ha visto, per lui, la necessità di portarlo in sala operatoria.

A quanto pare la spina nella foto è entrata in una narice del piccolo cane, portandogli difficoltà respiratorie e impedendogli di starnutire. Tutto è bene, però, quel che finisce bene e nonostante la preoccupazione adesso Romina Power può tirare un sospiro di sollievo perché Taquito sta bene ed è tornato a casa con lei.

“Lo adoro”

Da tempo, ormai, il piccolo Taquito è compagno fedele di Romina Power, nonché protagonista di molte storie social che la cantante pubblica su Instagram. L’amore per gli animali, e in particolare per gli amici a quattro zampe, è molto esternato da Romina Power.

LEGGI ANCHE : Romina Power cambiamento drastico: il look che spiazza, capelli cortissimi

LEGGI ANCHE : Romina Power un tuffo nei ricordi e nella nostalgia: la foto che commuove il web

In un recente scatto, dove la cantante aveva espressamente ammesso che lo adora, Romina Power ha ritratto il piccolo chiwawa disteso in un prato a pancia in su mentre si lascia coccolare e far fare tenerezze dal suo primogenito Yari, di ritorno in Puglia per far visita a sua madre. Il piccolo Taquito, quindi, è la dolce compagnia di Romina Power che, insieme alla pittura, trova in lui la serenità.