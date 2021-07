Ballando con le Stelle 2021: l’appello a Milly Carlucci direttamente da Uomini e Donne

Fervono i preparativi per “Ballando con le Stelle” 2021, ma nel frattempo arriva un appello speciale per Milly Carlucci.

“Ballando con le Stelle”, il fortunato show televisivo in onda dal 2005 in prima serata su Rai 1, continua a tenere i telespettatori con il fiato sospeso. Dopo che la quindicesima edizione, inizialmente prevista per la primavera del 2020, è stata rimandata a causa della pandemia del COVID-19 andando in onda dal 19 settembre al 21 novembre 2020, i fan non stanno più nella pelle e aspettano di conoscere tutti i dettagli della nuova stagione del programma condotto da Milly Carlucci con la straordinaria partecipazione di Paolo Belli.

L’edizione 2021 di Ballando con le Stelle

Nel corso del tempo, il programma dedicato al ballo è stato accolto dal pubblico con grande favore, arrivando talvolta a toccare l’apice dei 6 milioni di telespettatori. Il merito va senza dubbio al format avvincente, alla professionalità della conduttrice, ma anche all’avvicendarsi di sfide sempre più complesse, nonché al coinvolgente potere della musica. L’edizione 2021, che partirà in autunno e andrà in onda sempre il sabato sera in prima serata su Rai 1, porterà con sé importanti novità. In particolare, ad essere rinnovato sarà il cast: non solo, chiaramente, i concorrenti, ma anche la giuria e gli insegnanti.

Importanti novità nella nuova edizione del talent show

Le uscite di scena clamorose della nuova stagione di “Ballando con le Stelle” hanno il volto di due personaggi in particolare: lo storico insegnante di ballo Simone Di Pasquale e l’intramontabile Guillermo Mariotto. Il noto stilista e personaggio televisivo venezuelano naturalizzato italiano, ospite fisso della trasmissione da ben 15 anni, sembrerebbe aver preferito prendersi un anno sabbatico lontano dal piccolo schermo. Stando ai rumors, l’idea sarebbe quella di tornare a dedicarsi attivamente alla sua prima passione: l’alta moda.

Chi saranno i nuovi concorrenti di Ballando con le Stelle

Ma veniamo ai nomi che suscitano maggiore interesse tra i fan del programma: quelli che comporranno la rosa di concorrenti dell’edizione 2021. Nei giorni scorsi, sono venute fuori diverse indiscrezioni sui papabili protagonisti di “Ballando con le Stelle”. Tra questi compare il nome di Samantha De Grenet, fresca di reality con il Grande Fratello Vip, e quello di Morgan, dato ormai quasi per certo. In verità, stando alle ultime voci, il sogno di Milly Carlucci sarebbe quello di portare in pista l’ex capitano della Roma: Francesco Totti. Un grande campione, molto amato dal pubblico italiano, che farebbe sicuramente schizzare alle stelle gli ascolti del programma.

L’appello di Beatrice Valli

Ma se così non dovesse essere, di certo Milly Carlucci non avrà problemi a trovare altre celebrity disposte a mettersi in gioco. Prima fra tutte Beatrice Valli. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, recentemente diventata mamma per la seconda volta, ha espresso il desiderio di prendere parte alla trasmissione: “Mi piacerebbe tanto partecipare a Ballando con le Stelle 2021”, ha dichiarato a Nuovo, “Milly Carlucci è una donna magnifica, chissà se prenderà seriamente il mio appello”. Ed è ormai quello che si chiedono tutti!