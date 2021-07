L’Eredità, Ginevra Pisani ha un nuovo fidanzato: ecco chi è, nuovo amore dopo Uomini e Donne

Ginevra Pisani, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e oggi valletta di Flavio Insinna a Il Pranzo è servito, ha un nuovo fidanzato: a svelarlo è stata lei stessa in una recente intervista.

La 23enne Ginevra Pisani è ormai un volto noto della Rai: dopo aver mosso i suoi primi passi in tv con Uomini e Donne, ha deciso di concentrarsi sulla sua carriera diventando prima Professoressa de L’Eredità e poi valletta de Il Pranzo è Servito. Giovane e bellissima, molti la ricordano nei panni di corteggiatrice nel dating show pomeridiano di Canale 5 dove ha conosciuto il suo primo amore, Claudio D’Angelo.

Ai tempi della sua partecipazione a Uomini e Donne, infatti, Ginevra era alle prime esperienze in tv e sin da subito catturò l’attenzione dell’aitante tronista che, alla fine, la scelse come fidanzata. L’amore tra loro è durato ben due anni, la Pisani ha anche lasciato Napoli per convivere insieme a D’Angelo ma, dopo un po’ di tempo, il sentimento si è spento. Oggi Ginevra racconta di essere nuovamente innamorata.

Ginevra Pisani è innamorata: chi è lui

Intervistata dal settimanale Telepiù, Ginevra Pisani ha avuto modo di raccontare la sua esperienza in tv accanto a Flavio Insinna, senza tralasciare qualche dettaglio relativo la sua vita privata.

Dai tempi della fine dell’amore con Claudio D’Angelo, infatti, la valletta de Il Pranzo è Servito ha sempre preferito mantenere il riserbo sui sentimenti concentrandosi sull’aspetto professionale.

Bellissima e sempre più preparata, Ginevra si è fatta sin da subito notare ed apprezzare tra le Professoresse de L’Eredità per poi approdare al quiz del pomeriggio estivo di Rai 1 accanto ad Insinna.

Nonostante gli impegni di lavoro, però, la Pisani è riuscita anche a trovare il tempo per un nuovo amore: un medico napoletano di cui ha preferito non svelare molti dettagli.

Una storia nata all’improvviso, come ha raccontato Ginevra, e che le sta regalando grandi emozioni.

“È accaduto all’improvviso – ha confessato lei – . E mi sento privilegiata perché, anche se viviamo in un mondo ipertecnologico e non mancano i mezzi di comunicazione, socializzare è complicato, le relazioni sono superficiali, si basano sul mordi e fuggi. Invece io credo nel romanticismo, nel corteggiamento”.

Leggi anche–>Ginevra Pisani la Prof de L’Eredità senza trucco e filtri: eccola al naturale come non l’avete mai vista

Leggi anche–>L’Eredità, Ginevra Pisani confessa ai followers: “A volte accadono cose più grandi di noi…”

Ginevra Pisani e Claudio D’Angelo in che rapporti sono?

L’amore con Claudio D’Angelo, dunque, è solo un lontano ricordo per Ginevra Pisani che parla di quella storia con tenerezza.

I due, fidanzati per più di due anni, hanno anche convissuto ma, alla fine, tutto si è spento e tra loro è rimasto solo un rapporto di stima e affetto.

“Con Claudio siamo stati insieme due anni, è stato il mio primo amore – ha ricordato – . E l’ho vissuto con spensieratezza e leggerezza. Poi l’entusiasmo si è spento ma non mi pento di nulla”.

Tra la Pisani e D’Angelo, ad oggi, non vi sono più rapporti anche se la fine della relazione tra loro non è stata costellata da litigi o astio.