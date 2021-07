Rosa Perrotta incanta tutti su Instagram: stupenda col pancione e vestitino

E’ passato circa un mese dall’annuncio ufficiale dell’arrivo della seconda cicogna per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, ex volti noti di Uomini e Donne. Oggi la bella Influencer si mostra su Instagram in tutto il suo splendore e con il pancione in bella vista.

In attesa di Mario Achille

Come sanno i ben informati, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, la coppia sbocciata tempo fa nel dating show di Maria De Filippi, diventeranno nuovamente genitori. Dopo Domenico Ethan, conosciuto da tutti come Dodo, ad allietare la vita della Web Influencer e dell’avvocato campano, ci sarà un nuovo bebè.

E’ già stato svelato il sesso del nascituro e anche il nome: Mario Achille.

“It’s a boy! Ebbene sì, sono destinata ad essere circondata da maschietti… Le quote rosa restano in minoranza in famiglia. Arriverà un fratellino per Domenico Ethan. E noi siamo super felici. Ti aspettiamo Mario Achille” Ha fatto sapere Rosa, settimane fa attraverso il suo profilo Instagram.

Il successo sui social e quella crisi ormai superata

Rosa Perrotta ha conquistato il cuore di Pietro Tartaglione a Uomini e Donne nel 2017, quando vestiva i panni di tronista e il loro amore, ha fin da subito appassionato il pubblico. Due anni dopo la coppia ha messo al mondo Domenico Ethan e nel frattempo il loro successo sui social è cresciuto in maniera esponenziale.

Sia Rosa che Pietro infatti sono attivissimi su Instagram, con oltre un milione di follower. Attraverso i social pubblicizzano brand e nel frattempo raccontano alcuni momenti della loro giornata, soprattutto quelli trascorsi assieme al loro primogenito.

Grazie al grosso seguito di internauti che li accompagna, è diventato di dominio pubblico anche la crisi che improvvisamente li aveva attaccati. Rosa infatti non ha potuto nascondere la sua tristezza e lo stesso vale anche per Pietro. Da novembre 202o infatti la coppia è finita sotto la lente d’ingrandimento del gossip a causa di una loro momentanea separazione, davanti lo sgomento dei fan che li amano e li sostengono dalla loro prima apparizione in Tv.

LEGGI ANCHE ———–>Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, il video della riconciliazione: “L’amore ti porta a casa”

Rosa Perrotta bellissima con il pancione

Quei brutti momenti ormai sono passati e nella coppia è ritornato il sereno, tanto che hanno deciso di avere un secondo figlio. Giusto in queste ore la bellissima Rosa ha pubblicato sul suo profilo Instagram, alcuni scatti che la immortalano con il pancione, bellissima come sempre. “La tua bellezza…” Scrive Pietro al margine del post seguito dai messaggi carichi di complimenti dei fan:

LEGGI ANCHE ———–>Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta, compleanno con polemica: “Alla faccia delle restrizioni”

“Siete una famiglia stupenda. Una delle poche vere nate in quel programma, che purtroppo non è più come una volta, peggio per loro. vi adoro” Scrive qualcuno. E ancora: “Magnifica la gravidanza è un momento magico Achille ti aspettiamo in questa famiglia che ti amerà alla follia”