Temptation Island: punto di non ritorno per una coppia, salta il matrimonio

Aria di crisi tra due ex concorrenti di Temptation Island: Alberto e Speranza potrebbero non convolare a nozze come previsto.

Il programma televisivo italiano prodotto da Fascino PGT e Ambra Banijay Italia, trasmesso da Canale 5 e seguito da milioni di telespettatori, mette alla prova le coppie italiane anche lontano dai riflettori. Di recente, infatti, ha suscitato un certo scalpore la notizia di una crisi in atto tra due partecipanti dell’edizione 2020 di Temptation Island che avevano fatto la loro uscita di scena con un passo quasi sull’altare: si tratta di Alberto Maritato e Speranza Capasso.

La crisi tra Alberto e Speranza

Già alcuni mesi fa Alberto aveva confessato ai suoi follower su Instagram che lui e Speranza stavano attraversando un momento delicato. L’ex concorrente di Temptation Island aveva intuito l’arrivare di una crisi dopo quello che era successo nel corso del programma e confidava di riuscire a superarla insieme alla compagna. Secondo quanto affermato da lui stesso, si trattava dei “soliti problemi di coppia, niente di grave”.

Le parole di Alberto Maritato

Tuttavia, questi problemi non sembra siano stati superati. Alberto, infatti, è tornato a parlare della sua situazione sentimentale sui social. Qui ha dichiarato: “Oggi la situazione è un po’ più complicata del solito… c’è di mezzo un matrimonio dopo 17 anni di fidanzamento, le liti per motivi caratteriali sono ancora troppe e così difficilmente si può affrontare un passo così importante… siamo adulti e vaccinati e sappiamo che non si può sbagliare una scelta del genere.”

Alberto e Speranza a Temptation Island

Parole che hanno lasciato i fan di stucco dopo quello che è successo nel corso della trasmissione. Nel 2020, infatti, Alberto e Speranza furono una delle coppie più discusse di Temptation Island. I due erano usciti separati dal reality a causa dell’eccessivo interesse di lui nei confronti della tentatrice Nunzia. Un episodio che lo aveva poi fatto tornare sui suoi passi e spinto a corteggiare nuovamente l’ex fidanzato.

La proposta di matrimonio

Un corteggiamento anche piuttosto “impegnativo”, dal momento che il 18 gennaio Alberto aveva chiesto a Speranza di diventare sua moglie: una dichiarazione in grande stile, con tanto di luci, palloncini e la scritta “sposami”. Tutto faceva pensare a un definitivo riavvicinamento tra i due, finalmente pronti a fare il grande passo e a progettare il loro futuro insieme. Purtroppo, però, le cose non sembrano andare come previsto.

La storia di Alberto e Speranza

Le difficoltà di coppia, comunque, non sono una novità per Alberto e Speranza. I due, fidanzati dal lontano 2004, hanno vissuto una relazione lunga e piena di attimi di felicità, ma non sono certamente mancati gli ostacoli che li hanno portati ad allontanarsi. A detta di Speranza, Alberto ha commesso alcuni errori che lei gli ha sempre perdonato, e che l’hanno trovata anche sempre restia a partecipare a un programma come Temptation Island, a differenza di lui che sentiva invece il bisogno di fare chiarezza. Che sia stato proprio il reality a rappresentare il punto di non ritorno?