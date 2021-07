Non siamo stati abituati a vederla in questo modo e così, questa volta, Cristina Parodi propone un look inaspettato in uno scatto pubblicato su Instagram.

Ad essere apprezzate dal pubblico da casa, non sono solo il talento e le doti giornalistiche del volto noto di Cristina Parodi, ma soprattutto la semplicità e la sobrietà. Bella, elegante e raffinata: questo è sempre piaciuto molto della conduttrice dei telegiornali di Mediaset, oltre che dei diversi programmi di intrattenimento come ad esempio La Vita in Diretta, Verissimo e Domenica In.

La carriera della giornalista Parodi ha raggiunto sempre delle vette molto alte ed anche ora Cristina, utilizzando la sua pagina Instagram, mantiene alto il contatto con i suoi fan che in tantissimi seguono la sua vita attraverso i socia.

Questa volta, però, la sempre discreta e riservata Cristina Parodi, decide di mostrarsi ai suoi tanti follower con ‘nuovi abiti’ e così pubblica uno scatto inaspettato, ricevendo un bagno di apprezzamenti.

Cristina Parodi eccola con un look inaspettato

E’ estate ed è tempo di vacanze anche per la tanto amata giornalista Cristina Parodi e per la sua famiglia che sta trascorrendo giorni di relax a Selinunte, in Sicilia. In questa stagione segnata dall’arrivo della variante Delta che stringe ancora le persone nella morsa della pandemia, la Parodi ha deciso di optare per delle vacanze in casa, restando nel Bel Paese e ammirando quelle che sono le bellezze nostrane.

Così Cristina Parodi si scatta una foto sulle ‘rovine degli Dei’ e a colpire in particolar modo è la sua minigonna che mette in evidenza delle gambe vertiginose ed un fisico statuario.

Il look inaspettato della giornalista è molto free e tipico di una turista che opta per capi comodi e leggeri per stare ‘freschi’: una minigonna color bianco ed una maglia leggera a giro maniche con un paio di sandaletti ai piedi, una borsetta a tracollo ed un paio di occhiali da sole molto scuri.

La vita da ribelle di Cristina Parodi

Se la foto della Parodi in minigonna stupisce più di qualche fan perché è un look sopra le righe rispetto a come siamo abituati a vedere la giornalista, in realtà lei stessa, in diverse occasioni, si è raccontata come una ragazza ribelle.

Sembra strano immaginare una Cristina Parodi ribelle e alternativa ma lei stessa si è descritta in questo modo: una giovane adolescente che amava molto cantare, tanto da far parte di una band musicale rock, che in fondo era proprio il suo genere musicale preferito.

LEGGI ANCHE : Cristina Parodi e Giorgio Gori, la verità dopo mesi: “Lui tornava a casa con…”

LEGGI ANCHE : Cristina Parodi ha ceduto al ritocchino? Il prima e il dopo della bella giornalista

Non solo rock ma anche sport, la stessa giornalista racconta di aver praticato il tennis, uno dei suoi preferiti ma che, all’età di vent’anni ha dovuto lasciare per dare priorità allo studio universitario. Non a caso i primi passi del giornalismo, Cristina Parodi li ha mossi proprio come inviata nel mondo dello sport. Insomma una Parodi da ragazza molto diversa dalla donna che siamo abituati a vedere oggi.