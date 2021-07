Una Vita, 5 curiosità sulla famosa soap spagnola: da non credere

Una Vita è tra le soap più seguite del pomeriggio di Canale 5, approdata in Italia sulla scia del successo de Il Segreto con cui ha molte similitudini è seguita in modo costante da un pubblico numeroso tanto che in alcuni periodi i vertici Mediaset hanno riorganizzato il palinsesto per mandarla in onda in prima serata. Le caratteristiche di Una Vita fanno riferimento ad un prodotto ben realizzato che racconta storie continue ma anche destinate a concludersi facendo uscire di scena personaggi amati che hanno raggiunto l’esito della loro storia.

Una Vita, com’è nata la soap spagnola

Gli abitanti d’Acacias in questi anni hanno visto passare nel quartiere numerosi volti nuovi e a quanto pare ancora ne arriveranno a movimentare e appassionare le vicende dei protagonisti. Interessante è anche la scelta del momento storico in cui Una Vita si svolge, un momento di cambiamenti e di rivoluzione in Spagna e non solo i cui effetti sono vissuti dai protagonisti in modo attivo e coinvolgente. L’interesse del pubblico alla soap ha dato vita anche ad una rivista personalizzata dove vengono rivelati alcune curiosità degli attori presenti sul set, ma anche sulla nascita della soap e evoluzione della storia.

Secondo quanto riferito da Aurora Guerra intervistata da Una Vita Magazine la nascita della fiction è ispirata ad un altro capolavoro: “Ci sono dei richiami a Downton Abbey, Upstairs – Downstairs e in generale alle serie d’epoca. Anche la letteratura spagnola dell’epoca ha influenzato molto le storie di Acacias e le relazioni fra signori e servitù.” Prima protagonista di Una Vita è stata Manuela e la sua storia passionale con German contrastata dalla malavagia Cayetana, personaggi questi oggi usciti di scena che a quanto pare avranno un loro spazio anche nella parte finale della soap. Sheyla Farina attrice che ha dato il volto a Manuela ha più volte detto d’essere felice d’aver preso parte al cast della soap spagnola, l’ha impegnata molto ma le ha anche dato modo d’imparare alcune cose. La storia d’amore tra German e Manuela è oggi in Spagna un romanzo, che presto sarà pubblicato anche in Italia.

Una Vita, sorprese nella puntata finale: cosa succede?

Secondo le anticipazioni diffuse in rete sembra che nella puntata finale di Una Vita, che è già stata girata, ci saranno delle rivelazioni inaspettate. Le lettere lasciate agli abitanti d’Acacias da Ursula hanno rivelato delle verità tali da mettere in discussione molte certezze dei vari protagonisti.

Tra le curiosità che attendono una conferma c’è quella che prevede il ritorno ad Acacias di Cayetana che a quanto pare non è deceduta. I rumors sostengono che la malvagia dama sia viva e abbia assistito da lontano a tutte le vicende che hanno coinvolto i suoi vicini in questi anni, una rivelazione davvero sorprendente che attende conferme e che appassionerà come non mai i telespettatori.