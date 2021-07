Per un certo periodo di tempo sono stati una delle coppie più affiatate del mondo dello spettacolo e dall’amore di Francesco Facchinetti e Alessia Marcuzzi è nata anche la piccola Mia ma ecco la verità sul loro addio.

Sono trascorse solo poche settimane dall’ultimo annuncio dato dalla tanto amata e tanto conosciuta Alessia Marcuzzi che, in un lungo post social, ha dato il suo addio all’azienda Mediaset. La conduttrice ha premesso di fare questa scelta con grande sofferenza ma di aver deciso di mettere un attimo in stand by la sua vita professionale per prendersi un momento di spazio tutto suo e dedicarsi ai suoi hobby.

Una scelta sofferta ma necessaria, quella di Alessia Marcuzzi che, dopo ben venticinque anni di lavoro in azienda, decide di salutare e ha motivato la sua scelta in modo molto schietto: “Non mi rivedevo più nei programmi che mi venivano proposti” ha spiegato.

Così, in questi giorni, si è tornato a parlare ampiamente della Marcuzzi, rispulciando, dalla sua vita privata, anche la sua passata storia d’amore con Francesco Facchinetti, noto come dj Francesco.

Perché Francesco Facchinetti e Alessia Marcuzzi si sono detti addio?

Per anni il figlio di Roby dei Pooh e la famosissima conduttrice Alessia Marcuzzi hanno fatto coppia fissa, un amore che procedeva a gonfie vele e dal quale è nata la piccola Mia, identica nei tratti e nella bellezza a sua madre.

Il pubblico era molto affiatati di fronte alla coppia formata da dj Francesco e la Marcuzzi fino a quando, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia che il loro amore era giunto al capolinea. Oltre ques’annuncio, però, nessuno ha spiegato i motivi della separazione ma, a scendere nei dettagli è stato, invece, Roby Facchinetti, papà di dj Francesco.

In un’intervista passata rilasciata al settimanale DiPiù, il leader dei Pooh ha svelato come nella coppia formata da suo figlio e la Marcuzzi il vero problema era l’incompatibilità caratteriale. Nonostante i tentativi da parte della ex coppia di superare le loro differenze, Facchinetti e la Marcuzzi hanno visto svanire il loro amore e hanno preferito lasciarsi.

L’amicizia tra dj Francesco e Alessia Marcuzzi

Un rapporto di amicizia tra ex si può e lo dimostrano i rapporti distesi e sereni della passata coppia formata da Facchinetti junior e la Marcuzzi che, separatisi in modo consensuale, oggi vivono sereni altre storie d’amore e sono rimasti amici.

A confermarlo è stato tempo fa lo stesso dj Francesco che ha ammesso come lui e Alessia ad oggi hanno messo da parte le problematiche del passato e hanno bypassato le difficoltà in favore di un rapporto sereno, in nome della felicità della loro figlia Mia, il loro bene più prezioso.

LEGGI ANCHE : Alessia Marcuzzi incontra di nuovo il suo ex Facchinetti: felici insieme

LEGGI ANCHE : Alessia Marcuzzi sotto attacco del web. Cos’è successo

“Così si dovrebbero comportare le persone intelligenti” ha spiegato Francesco Facchinetti che poi ha aggiunto che tutte le coppie che si separano dovrebbero andare avanti rispetto agli errori commessi e alla fine di una relazione.