Flora Canto in dolce attesa. Ecco la foto del pancione, bellissima

Flora Canto è l’attuale compagna di vita del conduttore de L’Eredità Enrico Brignano. Presto potranno abbracciare il figlio che a breve nascerà. La bella conduttrice appare raggiante e felice sui social, come testimonia una foto scattata negli ultimi giorni.

Fiocco azzurro per Flora Canto ed Enrico Brignani

Gli italiani ricorderanno sicuramente che Flora Canto è stata la fidanzata di Filippo Bisciglia ai tempi del Grande Fratello nel 2006. Nella casa l’attuale conduttore di Temptation Island ebbe un flirt con la concorrente Simona Salvemini. Il tradimento è avvenuto davanti alle telecamere, ragion per cui la povera Flora è stata costretta a voltare pagina senza alcuna esitazione. La redazione di Uomini e Donne le propose di sedersi trono per trovare l’anima gemella e in quell’occasione conobbe un corteggiatore, con il quale ebbe una breve relazione. Adesso è felice accanto a Enrico Brignano che ha già reso padre nel 2017 della piccola Martina. A breve allargheranno la famiglia con l’arrivo del secondogenito e hanno già in mente il nome da dargli: Niccolò. Di recente Flora ha condiviso uno scatto che non è passato inosservato. Ecco come si è mostrata la bellissima mamma.

“Coming soon Niccolò”

Tra i commenti ci sono quelli di Tosca D’Aquino, Elisabetta Gregoraci, Luca Marin e tanti altri ancora. Lo scatto risale al sei luglio e ha ottenuto tantissimi like di coloro che la seguono fin dai suoi primi esordi nel piccolo schermo in qualità di conduttrice. Nello specifico si tratta di un selfie fatto allo specchio. La bellissima Flora probabilmente l’ha fatta nella sua casa, di preciso nel salotto dato che alle spalle si vede un camino. Ha i capelli raccolti, ma è pur sempre stupenda. Gli accessori sono stati scelti senza tralasciare alcun dettaglio. Il vestito ha una scollatura vertiginosa che mette in risalto il seno giunonico. La pancia è in bella vista ed è molto grande, dunque si presume che il parto sia imminente. La futura mamma come sempre è impeccabile.

Nozze previste nel 2022?

Durante un’intervista rilasciata il 26 giugno nello studio di Buongiorno estate, Flora ha fatto una confessione: “Andai a Uomini e Donne per voltare pagina. Filippo non lo sento più. Il suo tradimento ora è acqua passata”. Non poteva essere diversamente, dato che ha ritrovato la felicità con Brignano. La coppia non è ancora convolata a nozze. I due avevano in mente di suggellare il proprio amore davanti a Dio, però a causa della pandemia la cerimonia è stata rinviata. Adesso sembra esserci una vaga possibilità, ma dopo la nascita di Niccolò. Entrambi sono finalmente pronti per fare il grande passo, quindi nel 2022 potrebbero realizzare il loro sogno.

