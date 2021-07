Antonella Clerici quanto guadagna la conduttrice Rai: le cifre

Gavetta da giornalista sportiva, oggi affermata conduttrice Antonella Clerici è uno dei volti della tv più amati. In questi anni ha saputo dimostrare d’essere una professionista competente e preparata ma soprattutto ha manifestato un’umanità e rispetto nei confronti del pubblico davvero sorprendenti, caratteristica questa che l’ha premiata. Leader della conduzione del mezzogiorno prima con La Prova del cuoco e oggi con E’ sempre mezzogiorno Antonella entra nelle case degli italiani quotidianamente con garbo e educazione ed è accolta con tanto affetto.

Antonella Clerici cachet stellari

In questi anno ha dimostrato anche d’essere protagonista della prima serata Rai e ha portato al successo d’ascolti anche una fortunata edizione di Sanremo che ha condotto tutta sola dimostrando d’essere una donna determinata e preparata. Molto spesso la sua vita privata è stata sotto i riflettori ma lei ha sempre cercato d’evitare ogni tipo di polemica. Oggi è fidanzata ma il suo unico interesse è la figlia Maella nata dall’ex unione con Eddy Martens. Ma quanto guadagna Antonella Clerici, qual è il cachet richiesto per le sue esibizioni? Calcolare con certezza il guadagno annuo della conduttrice non è facile anche se approssimativamente si può affermare che la Clerici riceve compensi anche quando non appare in tv

Per la Rai Antonella Clerici è un personaggio importante, porta share e di conseguenza anche molti utili pubblicitari. E’ sicuramente uno dei personaggi dell’azienda di stato che guadagna di più e questo la rende sicuramente tra i vip più benestanti. Facendo i conti si può affermare che nel 2017 Antonella per La prova del cuoco aveva stipulato un contratto con la RAI da 1,5 milioni di euro all’anno. Per una sua presenza in una serata il compenso della conduttrice si aggira intorno ai €50.000. Secondo alcune fonti Antonella ha continuato a lavorare in Rai come autrice anche quando non appariva in tv e questo le avrebbe comportato un cachet di circa €230.000 all’anno.

Antonella Clerici carriera in ascesa e compenso alto

Il momento di gloria in tv Antonella Clerici lo ha avuto nel 2000 quando ha portato in tv La Prova del Cuoco, il cooking show più amato dal pubblico reso famigliare dalla stessa Antonella che lo ha condotto per circa 18 anni. Dopo averlo ceduto a Elisa Isoardi per un periodo ora lo ha riportato in auge con un nome nuovo e apportando dei cambiamenti innovativi coerenti con l’evoluzione televisiva del momento.

Antonella Clerici si è sempre molto impegnata nel suo lavoro e questo l’ha portata ad essere soddisfatta della sua carriera che ancora oggi è in continua ascesa. In questi anni le sono stati affidati programmi importanti come “Il treno dei desideri”, “Ti lascio una canzone”, “Tutti pazzi per la tele” e ancora “Sanremo Young”, il remake di “Portobello” e lo Zecchino d’Oro 2019 oltre che due edizioni di Sanremo.