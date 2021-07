Veronica Ciardi e Sarah Nile litigio in diretta: cosa sta succedendo tra le due ex del Grande Fratello

Neo sposa solo da qualche ora Veronica Ciardi ha portato all’altare il calciatore Federico Bernardeschi reduce dalla vittoria degli Europei e pronto ad essere accolto dalla sua città in un giorno speciale come quello delle nozze. Veronica e Bernardeschi hanno anche una figlia che hanno scelto di battezzare proprio nel giorno del loro matrimonio, data in cui ricorre anche il compleanno della Ciardi. Per la coppia un momento speciale che hanno voluto condividere con amici e parenti.

Sara Nile e Veronica Ciardi perchè hanno litigato

Alle nozze non è stata invitata un’amica storica di Veronica, che come tutti ricordano ha partecipato ad una fortunata edizione del Grande Fratello. In quell’occasione la Ciardi si fece notare per il suo carattere determinato ma soprattutto per l’amicizia speciale nata con Sarah Nile. Le due ragazze in alcune circostanze diedero anche scandalo ma per loro era importante solo dimostrarsi una il sostegno dell’altra. In queste ore la Nile ha però manifestato tutto il suo disappunto in merito al fatto di non essere stata considerata tra gli invitati dell’ormai ex amica. Senza esitazione l’ex gieffina ha condiviso su Instagram un messaggio risolutivo diretto alla Ciardi:

“Ti chiedo con il cuore di scomparire per sempre dalla mia vita perché arrechi solo dolore gratuito. Ti auguro una buona vita” ha poi aggiunto: “In molti mi state chiedendo pubblicamente e in privato il motivo per il quale oggi non partecipo al matrimonio di Veronica. Con estrema umiltà e con estrema verità sento di dirvi che non conosco il motivo..” Sarah ha poi voluto ribadire che in questi 11 anni la loro amicizia è sempre stata importante anche se in alcuni periodi si sono allontanate lei si è sempre sentita legata: “Ritengo sia giusto spendere due parole, soprattutto per tutte quelle persone che ad oggi continuano a chiedere, a voler capire. In questi 11 anni ci sono stati tanti alti e bassi, tenuti insieme da un filo che fino ad oggi, almeno da parte mia, non si era mai spezzato.”

Sarah Nile: “Non ne conosco il motivo…ma lei rimarrà una persona speciale”

Nonostante l’affronto subito Sarah Nile non nasconde d’essere molto dispiaciuta di non essere stata invitata al matrimonio della sua amica Veronica Ciardi, guarda avanti e le augura una buona vita. Infine l’ex gieffina spiega che Veronica è stata una persona importante nella sua vita e le vorrà sempre bene:

“Lei è e rimarrà una persona speciale per me ma abbiamo due modi di vivere, di pensare, di fare completamente opposti. Ho sempre protetto, ho sempre tentato di capire, ho sempre sorvolato, ho sempre rispettato… “

Oggi Sarah vuole pensare soprattutto a se stessa e alla sua famiglia e desidera evitare dispiaceri inutili: “Oggi ci sono io, la mia famiglia e il mio benessere che sono le cose più importanti. Vorrei solo cose belle ed evitare dispiaceri inutili. Per tutto questo, metto un punto e mi fermo qui”.