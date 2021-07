L’addio commovente di Gianluigi Donnarumma al Milan VIDEO

Di recente Gianluigi Donnarumma ha pubblicato un post con un video che riassume la sua carriera calcistica nel Milan. Ha anche speso parole commoventi per ringraziare il club rossonero che gli ha permesso di realizzare il suo sogno. La risposta non è tardata ad arrivare.

L’addio al Milan di Donnarumma

Gianluigi Donnarumma è nato a Castellammare di Stabia il 25 febbraio 1999. Grazie alla sua indiscussa professionalità è riuscito a cambiare le sorti della partita Italia contro Inghilterra. In realtà durante un’intervista ha ammesso di non aver capito che si trattasse del rigore decisivo: “Non ho esultato subito perché non avevo capito…Ero giù per il rigore di Jorginho perché pensavo avessimo perso”. Durante la premiazione è stato definito il miglior portiere degli Europei 2021, cosa del tutto evidente dal momento che il suo intervento è stato fondamentale. Ha ricevuto tantissimi complimenti anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Infatti Donnarumma ha detto di essersi imbarazzato. La sua carriera calcistica ha avuto inizio nella squadra del Milan quando aveva 16 anni. È stato il secondo portiere più giovane del Milan. Il titolo ufficiale è arrivato nel 31 gennaio 2016 quando è stato schierato nel derby di Milano vinto per 3 – 0 dai rossoneri. Da qualche ora è stato lui in persona ad annunciare l’addio alla squadra che gli ha permesso di raggiungere i risultati attuali. Qualcuno ha versato lacrime di commozione per ciò che ha scritto.

“Milan, non ti dimentico, ma era giusto cambiare”

“Certe scelte sono difficili, ma fanno parte della crescita di un uomo. Sono arrivato al Milan che ero poco più di un bambino, per otto anni ho indossato questa maglia con orgoglio, abbiamo lottato, sofferto, vinto, pianto, gioito, insieme ai miei compagni, ai miei allenatori, a tutti coloro che hanno fatto e fanno parte del club, insieme ai nostri tifosi…In maglia rossonera ho tagliato anche traguardi personali importanti, come l’esordio a 16 anni in Serie A”. Poi ha proseguito nel lungo post su Instagram: “Ho vissuto anni straordinari che non dimenticherò mai. Ora è arrivato il momento di salutarci, una scelta che non è stata semplice, anzi, e sicuramente non basta un post per spiegarla, o forse nemmeno può essere spiegata perché i sentimenti più profondi difficilmente possono essere tradotti in parole…“. Non è tardata ad arrivare la risposta del Milan tra i commenti: “Caro Gigio, grazie per quello che ci hai dato in tutti questi anni rossoneri, ti auguriamo il meglio per la tua carriera. Con affetto”

https://www.instagram.com/p/CRR64_QDVup/?utm_medium=share_sheet

Leggi anche -> Italia campione: “merito dell’Effetto Draghi”. La realtà supera la fantasia

L’erede di Buffon

Nonostante la giovane età, Donnarumma ha dato del filo da torcere a tanti colleghi. Ha dalla sua parte l’altezza, ma anche buoni riflessi. La sua specialità? Parare calci di rigore. Del resto lo ha dimostrato negli Europei 2021. Molti sostengono che può essere definito l’erede di Gianluigi Buffon. Un onore per lui dal momento che il portiere della Juventus è sempre stato il suo modello d’ispirazione.

Leggi anche -> Finale euro2020: 49 persone in manette a Londra, 19 agenti feriti