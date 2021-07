Naike Rivelli da bollino rosso: lo scatto divide i follower

Naike Rivelli continua a far parlare di se per i suoi scatti bollenti in salsa yoga, molto provocanti. Uno scatto recentissimo ha fatto il giro del web per la sua fantasiosa particolarità.

Lo yoga per Nike Rivelli

I fan sono abituati a vedere Naike Rivelli in tutte le posizioni più strambe, quasi sempre poco vestita. La figlia di Ornella Muti, seguace sfegatata dello yoga naturista, attraverso il suo account Instagram, è apparsa appesa ai mobili, alle finestre, sospesa a mezz’aria e persino con la testa nella lavatrice, lasciando scoperto, davanti l’obiettivo, solo il lato B.

Del resto trovare la pace con se stessi e con il proprio corpo, facendo a meno degli ingombranti indumenti, è la prerogativa dello yoga naturista, una pratica nata all’estero che sta prendendo piede anche in Italia. Naike Rivelli è sicuramente una delle portavoce più famose di questa disciplina, soprattutto per le due versioni “aereal” e “naked”, che hanno a cuore il tempio corporeo e il giusto equilibrio psicofisico.

Lo scatto bollente con Albert Einsten

A parte tutte le peculiarità che ruotano intorno allo yoga e alle sue “indicazioni”, Naike ama soprattutto esprimere il suo punto di vista su temi contemporanei e lo sa fare in maniera unica e originale. Giusto tempo fa, proprio durante lo Yoga Day, ha voluto celebrare il momento con uno scatto piccante e irriverente.

La Rivelli infatti si è posizionata a testa in giù, tenendosi con le mani per terra, con le gambe divaricate per formare una V perfetta. Fin qui niente di sconvolgente, a parte il fatto che come sempre, lo ha fatto senza reggiseno e con in dosso solo le mutandine e tacchi a spillo.

LEGGI ANCHE ———–>Naike Rivelli presenta il suo fidanzato Roberto: “Con te è cambiato tutto” Video

La genialità risiede nel fatto che grazie ad una gigantografia di una foto iconica di Albert Einsten sullo sfondo, si è creato un effetto ottico birichino, con lo scienziato che mostra la lingua proprio sulle parti intime della protagonista. L’immagine parla da sé. In questo modo Naike ha lanciato la sua ennesima provocazione, nella giornata dello yoga, la sua più grande passione.

LEGGI ANCHE ———–>Naike Rivelli e Ornella Muti furibonde:”Ci hanno rotto i co****ni”

“Sii intelligente, fai yoga”, è la didascalia postata su Instagram a corredo della foto che la mostra di schiena. L’immagine che ha fatto in breve tempo, incetta di like, ha suscitato i commenti più variegati, tra chi si è fatto una risata e chi invece l’ha definito di cattivo gusto. Questione di punti di vista.