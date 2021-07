Avete mai visto la sorella di Carla Bruni? Ecco l’attrice, regista e sceneggiatrice di fama mondiale

Carla Bruni ha raggiunto il successo come splendida modella e si è poi cimentata nel mondo della musica, ma anche la sorella dell’ex premiere dame francese è un’artista: conoscete Valeria Bruni Tedeschi?

Due sorelle bellissime unite dalla passione per l’arte: stiamo parlando di Carla Bruni e di Valeria. Carla è ben nota: da modella la bellissima donna ha calcato le passerelle più importanti del mondo, ma si è realizzata anche come autrice e cantante.

Valeria è meno nota alle cronache del gossip, ma il suo curriculum è ricco di straordinari successi che hanno reso la donna un punto di riferimento nel campo del cinema mondiale.

Chi è Valeria Bruni Tedeschi: il ricco curriculum della sorella di Carla

Valeria Bruni Tedeschi è nata a Torino il 16 novembre del 1964 in una ricca famiglia, composta dal compositore Alberto Bruni Tedeschi e della pianista e attrice Marisa Borini. Cresce insieme alla sorella Carla e al fratello Virginio, scomparso nel 2006 per complicazioni di AIDS e HIV. A nove anni la situazione si fa difficile in Italia, a causa del terrorismo delle Brigate Rosse, e così decidono tutti di trasferirsi a Parigi.

In Francia frequenta i corsi di teatro alla École des Amandiers e Patrice Chéreau l’ha spinta ad esordire nel mondo del cinema nel 1987 con Hôtel de France. L’abbiamo vista recitare in numerose pellicole italiane, come Storia di ragazzi e di ragazze di Pupi Avati e come attrice ha vinto il Premio David di Donatello nel 1996 per La seconda volta e nel 1998 per La parola amore esiste come migliore attrice protagonista. In Francia ricopre ruoli molto celebri, interpretando con intensità ritratti di donne fragili e tormentate.

Il David di Donatello è tornato tra le sue mani in Italia altre volte negli anni recenti, per Il capitale umano (2014) e per La pazza gioia (2017). In terra francese Valeria Bruni Tedeschi ha vinto Premio César come migliore promessa femminile per Le persone normali non hanno niente di eccezionale (1994). Non è tutto: ha ricevuto tre candidature come miglior attrice agli European Film Awards per CinquePerDue – Frammenti di vita amorosa di François Ozon, Il capitale umano e La pazza gioia di Paolo Virzì.

Due figli e una lunga relazione: la vita sentimentale di Valeria Bruni Tedeschi

Dopo aver recitato per molto tempo ha deciso di seguire la sua più grande passione, la regia. Il suo esordio dietro la macchina da presa è arrivato con È più facile per un cammello… che ha ricevuto premi al Tribeca Film Festival e il premio Louis-Delluc, oltre alle candidature ai César e ai Nastri d’argento.

Valeria Bruni ha sempre tenuto la sua vita privata molto riservata, al contrario della sorella Carla, sempre sotto i riflettori per il suo legame con Sarkozy. Sappiamo che l’attrice e regista è stata legata all’attore Louis Garrel dal 2007 al 2012. Nel 2009 la coppia ha adottato una bambina, la piccola Celine Garrel, proveniente dal Senegal, entrata nelle loro vite quando aveva appena mesi. Nel 2014 Valeria ha deciso di diventare nuovamente mamma, adottando il suo secondo figlio, Noè, un bambino vietnamita di 7 mesi.