La famiglia di Albano e Romina Power non contiene la gioia per la notizia di Cristel Carrisi incinta del suo terzo figlio ed appare con il marito Davor, meravigliosa in una foto.

Cristel Carrisi sta per rendere di nuovo nonni i suoi genitori Albano e Romina Power. In un’intervista rilasciata a DiPiù, a dare qualche dettaglio è stato proprio il cantante Albano che ha svelato come già a Pasqua sua figlia Cristel era incinta e, rientrati in Italia da Zagabria, dove la coppia vive stabilmente, hanno dato il lieto annuncio alla famiglia.

“Mia figlia era già in attesa, bellissima” ha confessato Albano Carrisi senza, però, sbottonarsi oltre e così tutte le altre informazioni sull’arrivo del bebè sono top secret.

Cristel Carrisi incinta e meravigliosa

E’ sempre stata bellissima e molto dolce ma questa volta, la maternità le sta regalando quella luce in più che la rende una creatura meravigliosa: così la figlia di Albano e Romina Power, in uno scatto che circola sul web e probabilmente di vecchia data, è insieme al marito Davor Luksic ed è di una bellezza senza paragoni.

La coppia è radiosa e sorride all’obiettivo e Cristel Carrisi è avvolta in un abito aderente e lungo che mette in risalto la sua fantastica rotondità data dalla gravidanza. La foto che ritrae Cristel e Davor insieme è stata pubblicata da una delle tante fanpage nate su Instagram e che fanno da supporter per la figlia di Albano e Romina Power.

Intanto, però, da più di un anno il profilo ufficiale di Cristel è ‘offline’ e il suo ultimo post, datato 15 maggio 2020, spiega i motivi di questa scelta. La bellissima Carrisi ha fatto una riflessione molto profonda, ammettendo come la vita sui social sia surreale, fatta di ansie da ‘stories’ e ‘post’ e così ha deciso di prendersi una pausa dal mondo social, dove siamo tutti alla ricerca di conferme, decidendo di tornare alla vita reale, quella che nutre ed arricchisce sul serio.

Cristel Carrisi: quando nascerà il bambino?

Già mamma di Kai, nato a maggio 2018, e Cassia, che ad agosto compirà due anni, Cristel Carrisi aspetta il terzo bebè da suo marito, l’imprenditore Davor con cui è sposata dal 3 settembre 2016.

A dare la notizia in anteprima è stato il settimanale Gente che aveva rivelato della terza gravidanza della Carrisi junior anche perché, anche in quest’occasione, Cristel ha scelto la privacy assoluta. Sempre stando alle anticipazioni fornite dal settimanale il bebè dovrebbe nascere il prossimo autunno.

LEGGI ANCHE : Cristel Carrisi di nuovo incinta, chi è il ricchissimo e potente compagno

LEGGI ANCHE : Cristel Carrisi dice addio, i motivo dell’abbandono: “Quasi due anni che…”

Intanto anche sul sesso del nascituro non ci sono indicazioni per cui non si sa se sarà un maschietto o una femminuccia perché ad oggi Cristel non ha rilasciato nessuna dichiarazione.