Alessandro Del Piero dalla separazione con Sonia alla vita oggi: ecco cos’è cambiato

Alessandro Del Piero è uno dei calciatori più forti del mondo calcistico italiano. Ha ottenuto tante soddisfazioni e il merito è stato anche della moglie Sonia Amoruso. Come tutte le coppie non hanno attraversato bei momenti, ma oggi sono più uniti che mai. Ecco come stanno conducendo la loro vita oltreoceano.

Alessandro De Piero, tra calcio e questioni di cuore

Nato il 9 novembre 1974, Alessandro Del Piero è soprannominato Pinturicchio ed è stato uno dei migliori giocatori nella storia del calcio italiano. Capitano della Juventus dal 2001 al 2012, ha fatto parte della nazionale partecipando a ben tre campionati del mondo. La madre sperava che potesse avere quello di portiere per evitare di avere degli scontri sul campo con i calciatori della squadra avversaria, ma gli è stato dato il ruolo di attaccante per le sue straordinarie caratteristiche tecniche. Considerato un talento nei calci di punizione, è stato anche un ottimo rigorista. Nella sua carriera ha accumulato una serie di successi è accanto a sé ha avuto dal 2005 la moglie Sonia Amoruso. Stanno conducendo la loro vita a Los Angeles in una villa che potrebbe fare invidia alle star hollywoodiane. In passato non hanno vissuto dei momenti piacevoli, ma per fortuna si tratta solo di un lontano ricordo.

Dopo la tempesta arriva il sole

Come tutte le coppie Sonia e Alessandro hanno attraversato una crisi tale da spingere entrambi a prendere la decisione di separarsi. Non a caso nel 2018 il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini aveva annunciato la fine del loro idillio d’amore. Ad alimentare i dubbi è stato anche il fatto che entrambi per un po’ di tempo non hanno pubblicato delle foto insieme sui rispettivi profili social. La notizia è stata poi confermata da loro in persona. Non è chiaro cosa abbia scatenato la crisi, ma probabilmente si sarà trattato di semplici incomprensioni. Adesso vivono serenamente la favola in America dove l’ex calciatore della Juventus gestisce una scuola di calcio ed ha avviato anche il suo business nel campo della ristorazione a Los Angeles. Nel frattempo la moglie Sonia si dedica soprattutto ai figli Tobias, Dorotea e Sasha.

Leggi anche -> La villa di Alex Del Piero negli States, gli attori di Hollywood se la sognano

Curiosità su Sonia

Nata a Torino nel 1975, quando ha conosciuto Del Piero Sonia lavorava come commessa in un negozio di scarpe. Tra loro c’è stato un colpo di fulmine che li ha condotti sull’altare nel 2005. È una persona molto riservata, anche se ha un profilo Instagram con 40.000 follower che mettono like e commenti a tutto ciò che pubblica. Molti credevano che fosse la sorella dell’ex calciatore Nicola Amoruso, ma in realtà non c’è alcun legame di parentela.

Leggi anche -> La pensione dorata di Alex Del Piero: vita da star hollywoodiana, che lavoro fa oggi