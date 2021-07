Beautiful, anticipazioni americane: il losco piano di Justin Barber

Beautiful è una delle soap opera più seguite e apprezzate in Italia. In attesa dei nuovi episodi ecco alcune anticipazioni americane della serie.

Arrivata in Italia nel 1990, Beautiful ha in pochissimo tempo conquistato il pubblico, diventando una delle soap opera più seguite del nostro paese, grazie alle intriganti trame e ai coinvolgenti intrecci amorosi. Ad oggi sono state realizzate più di 30 stagioni per un totale di 8316 puntate che continuano a tenere compagnia a milioni di telespettatori in tutto il mondo.

Dov’è finito Thomas

Mentre nelle puntate attualmente trasmesse in Italia, i telespettatori non hanno idea di che fine abbia fatto Thomas dopo il matrimonio saltato con Zoe, il pubblico americano ha scoperto che l’uomo ha inaspettatamente ricevuto un video da Vinny poco prima della sua morte. Nel breve filmato Forrester vede l’amico che dopo aver rintracciato la posizione di Liam si lancia sotto la sua automobile nel tentativo di incastrare Spencer facendolo arrestare. Thomas non può ignorare quanto visto così corre dall’avvocato Justin in modo da mostrargli il video e da poter scagionare padre e figlio. Nonostante ciò Barber non sembra essere intenzionato a consegnare la prova schiacciante alle autorità e per fare in modo che Forrester non faccia scelte affrettate decide di rinchiuderlo in un seminterrato.

Il piano di Justin Barber

Solo così i telespettatori scopriranno che l’obiettivo dell’avvocato è quello di prendere il possesso della Spencer Pubblications dopo aver fatto in modo che Bill e Liam vengano condannati durante il processo. Justin oltre ad essere mosso dalla sete di successo è anche spinto dal rancore poiché nonostante il supporto dato al magnate in tutti questi anni sembra che tutto l’impero dell’uomo sarà ereditato dai figli. Nonostante l’imprevisto causato da Thomas, Barber non è intenzionato a fermarsi per questo motivo dopo aver rinchiuso lo stilista si sbarazza della prova schiacciante.

Justin chiede aiuto a Ridge

Sarà Hope che resasi conto dell’assenza improvvisa di Thomas decide di indagare chiedendo informazioni a chiunque compreso l’avvocato il quale assumerà un atteggiamento ambiguo. La donna deciderà di pedinarlo e sarà allora che scoprirà dove si trova Thomas e nonostante la fatica riuscirà a liberarlo. Forrester una volta uscito dal seminterrato dove era stato rinchiuso correrà in prigione da Bill a comunicare quanto sta accadendo. Nel frattempo Justin, volendo evitare che la situazione gli sfugga di mano, deciderà di chiedere aiuto a Ridge. Cosa farà l’uomo? Accetterà la proposta dell’avvocato?