Flavio Insinna sempre più innamorato di Adriana, conosciuta a L’Eredità | Le sue parole

Il conduttore di Affari Tuoi Flavio Insinna, si lascia andare e parla del suo amore, la sua compagna Adriana, ex concorrente della famosa trasmissione di Rai 1.

Il colpo di fulmine nello show

Non è proprio il tipo da gossip Flavio Insinna, conduttore amatissimo di Affari Tuoi e L’Eredità. Il 56enne romano nato come attore e oggi presentatore delle trasmissioni più seguite della Rai ha una donna al suo fianco, Adriana Riccio, conosciuta proprio negli studi televisivi.

E’ raro che Insinna si metta a raccontare della sua vita privata eppure recentemente in un’intervista si è lasciato andare più del solito, parlando della donna che gli ha rapito il cuore nel 2016. In realtà è stato un vero e proprio colpo di fulmine, avvenuto davanti le telecamere di Affari Tuoi. Adriana infatti all’epoca era una concorrente e partecipava allo show come rappresentante del Veneto. Da quell’incontro è nata una bellissima storia d’amore che dura ancora oggi.

Adriana, l’amore di Flavio Insinna

Adriana è il grande amore di Flavio Insinna, colei che gli dà la carica e positività, tanto che quando non è al suo fianco, il conduttore si sente la casa buia e vuota :

“E’ una donna che ti dà una forza che non riesco a definire”. Ha sottolineato Insinna, che ha aggiutno: “Quando parte e va a trovare i suoi al nord la casa si spegne. Ma si spegne proprio tutto: il giardino s’intristisce, le cose colorate che abbiamo a casa diventano fosche e cupe. E quando torna si riaccende tutto. Irradia una cosa che ha solo lei, emana una luce”.

Parole meravigliose che Flavio arricchisce aggiungendo che solo quando è assieme a lei si sente “in pace con tutti”. Tuttavia fa sapere di avere un desiderio, cioè quello di ricambiare tutta l’armonia che lei gli trasmette: “Non sono al livello di Adriana, non lo sarò mai, ma vorrei che un pochino del mio sorriso arrivasse a lei, non vorrei essere solo la parte che prende e basta. Sono come Jack Nicholson in ‘Qualcosa è cambiato’: lei mi dà quella voglia di prendere le pillole per essere un uomo migliore”.

Flavio Insinna e Adriana vivono a Roma, ma nessun bebè aggiungerà felicità alla loro vita. Il protagonista ha spiegato il motivo al Oggi: “Avendo avuto una famiglia fantastica, non volevo costruirne una monca. Con un papà assente (parla di lui, ndr), che parte e che riparte, e non c’è quando i figli studiano, giocano, crescono”.