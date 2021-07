Irene Fornaciari, chi è l’ex fidanzata di Massimo Boldi e perché si sono detti addio?

L’attore comico Massimo Boldi ha avuto tante belle donne al suo fianco: l’ultima fidanzata ufficiale è stata Irene Fornaciari. I due si sono lasciati dopo un anno, poco prima del matrimonio: ecco perché.

Il nome dell’ultima fidanzata di Massimo Boldi richiama alla mente quello di uno dei cantanti più noti del panorama musicale italiano: stiamo parlando di Irene Fornaciari, dal cognome identico a quello di Zucchero.

Anche la figlia del noto artista porta lo stesso nome, ma non si tratta della stessa persona: le due omonime non potrebbero condurre vite più diverse. Scopriamo insieme chi è Irene Fornaciari, ex di Boldi e perché i due hanno deciso di lasciarsi prima del fatidico Sì.

Massimo Boldi e Irene Fornaciari: un amore finito ad un passo dal matrimonio

Un rapporto che sembrava destinato a durare per sempre: così è stato definito il legame tra Massimo Boldi e Irene Fornaciari. Il comico aveva addirittura deciso di sposarla perché si sentiva estremamente coinvolto dalla ragazza, ma qualcosa non deve aver funzionato, perché il noto attore ha deciso di chiudere la relazione all’improvviso.

Dove si erano conosciuti Massimo e Irene? In un luogo molto romantico, in cui sono nate tante storie d’amore: ebbene sì, i loro sguardi si sono incrociati a bordo di un treno. La timida e bellissima Irene aveva trovato il coraggio di avvicinarsi al simpatico milanese per chiedergli di aderire con la sua presenza ad un evento di beneficenza. Massimo Boldi non riuscì a presenziare a quell’evento, ma da quel momento i due restarono in contatto e si innamorarono.

Proprio l’attore parlò del suo amore per la ragazza in un’intervista a Domenica In, spiegando a Mara Venier di aver trovato la donna giusta e di essere pronto a fare davvero sul serio con lei: Boldi aveva deciso di sposare la ragazza che è riuscita a far battere nuovamente il suo cuore. Sfortunatamente la pandemia scoppiata all’inizio del 2020 li ha tenuti lontani per diverso tempo e i due hanno avuto modo di capire che strada prendere.

In molti hanno ipotizzato che i motivi della rottura sono da ricercare nei 34 anni di differenza tra i due: la cosa non è stata né smentita né confermata da parte dei diretti interessati. Lo stesso Boldi ha parlato di una sua forte insicurezza e del timore di non riuscire a darle abbastanza. I due sono però rimasti in ottimi rapporti.

Chi è Irene Fornaciari, la timida gioielleria ex di Boldi

Naturalmente l’Irene Fornaciari che ha avuto una relazione con Massimo Boldi non ha nulla a che vedere con l’Irene Fornaciari figlia di Zucchero. Mentre la seconda è un’affermata musicista e cantante che ha deciso di seguire le orme del padre, l’ex fidanzata di Boldi gestisce un negozio di gioielli, è nata nel 1979 e vive a Lucca. Irene è la sorella dell’ex sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari.

La ragazza non è attiva sui social e conduce una vita molto riservata: non ha mai utilizzato il suo legame con Boldi per farsi largo nel mondo dello spettacolo e per guadagnare fama. Di lei si sa poco, ma chiunque l’abbia conosciuta l’ha definita come una persona molto seria, gentile e disponibile.