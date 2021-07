Il vestito da urlo di Elodie: non lascia spazio all’immaginazione. come si è mostrata

Oltre a essere apprezzata per la sua strabiliante voce, Elodie è nota anche per l’inestimabile bellezza. Essendo un personaggio pubblico, tende a condividere tantissimi scatti, sia artistici che non. Anche l’ultimo, per esempio, è risultato impeccabile e il merito è stato soprattutto della scelta dell’abito di una famosissima casa di moda.

La brillante carriera di Elodie

È un periodo ricco di soddisfazioni per la cantante Elodie. Ha ottenuto la popolarità partecipando ad Amici di Maria De Filippi. Non è certo, ma è quasi sicuro che la rivedremo nel piccolo schermo nel ruolo di conduttrice. Nello specifico sostituirà Alessia Marcuzzi nel programma Le iene accanto a Nicola Savino. Se così fosse, i fan farebbero i salti di gioia. Come se non bastasse lei in persona ha dato una bella notizia su Instagram: realizzerà un nuovo album e nella scrittura dei brani sono coinvolti Elisa, Mahmood e anche il fidanzato Marracash. Elodie deve la sua fama anche alla sua fisicità scultorea. Non ha nulla da invidiare alle altre e l’ultima foto pubblicata lo può confermare pienamente.

“Notti d’estate con Bulgari”

“Oltre a essere una grande artista, è anche una bellissima modella”, “Stupenda, sembra una sirena”, “Stupendamente elegante” e tanti altri complimenti ha ricevuto nel giro di due giorni. Ciò dimostra che è molto seguita e amata sui social da quando ha ottenuto il successo grazie al talent show più noto di canale 5. Elodie come sempre è impeccabile. Stavolta ha dato il meglio di sé indossando un abito della casa di moda Bulgari, che ha taggato nella frase riportata nella didascalia. È un vestito stupendo con una lunga coda di piume realizzate con tessuto pregiato. Tanti utenti social, però, sono rimasti stregati dalle trasparenze del vestito che hanno lasciato poco spazio all’immaginazione. La scelta delle scarpe e degli accessori non è stata lasciata al caso. I capelli sono raccolti con uno chignon, dunque i lineamenti del volto perfetto della cantante sono in bella vista. Labbra carnose, sguardo ammaliante e tatuaggio della croce sulla spalla sono le caratteristiche che la rendono unica. Tutti sono concordi nel dire che è un’artista a tutto tondo e il suo passato da modella incide molto sul suo portamento. Il fidanzato non può che reputarsi un uomo fortunato per avere accanto una donna del suo calibro.

Leggi anche -> Le Iene, nuova conduttrice: ci sarà Elodie al posto di Alessia Marcuzzi

“Ci vediamo a settembre con un nuovo singolo”

Nel 2020 è andato a ruba This is Elodie, album certificato disco di platino e contenente il singolo Andromeda che ha presentato a un Festival di Sanremo. La sua produzione musicale ha già superato le 850.000 copie vendute tra singoli e album. Da non dimenticare i 600 milioni di stream e i 300 milioni di views. A settembre scalerà sicuramente la classifica della musica italiana con il nuovo singolo che proporrà dopo l’estate.

Leggi anche -> Pillole Gossip: Sossio e Ursula in difficoltà, Piero Barone promessa ai genitori, Elodie mini vestitino