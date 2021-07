Uomini e Donne, Maria De Filippi stufa rivoluziona tutto: “Non voglio più…”

Uomini e Donne è in standby per le vacanze estive, anche se dietro le quinte c’è tanto fermento per i preparativi della nuova edizione, che partirà a settembre. Maria De Filippi durante un’intervista a Oggi ha anticipato la sua idea di “tronista”2021-2022.

I troni di Uomini e Donne

Il dating show di Canale 5, Uomini e Donne, con la prossima edizione supererà i 20 anni di messa in onda. Il programma è cambiato poche volte negli anni, rimanendo sempre fedele alla sua sua essenza: aiutare le persone a trovare la propria anima gemella.

Da qualche anno a questa parte, al Trono Classico caratterizzato dai tronisti e corteggiatori con un’età media di 20-25 anni, si è aggiunto il Trono Over costituito dai parterre maschili e femminili, di persone dai trent’anni in su, o più attempate. Fino a due anni fa, erano presentati separatamente. L’anno scorso lo storico programma ha deciso di unire le due categorie, offrendo al pubblico un format miscelato e ricco di colpi di scena.

Il nuovo tronista per Maria De Filippi

I fan di Uomini e Donne aspettano con trepidazione la nuova edizione di Uomini e Donne e non vedono l’ora di scoprire le novità che caratterizzeranno le prossime nuove puntate. Proprio sul Trono Classico, Maria De Filippi, intervistata da Oggi, ha rivelato la sua nuova idea di tronista, un ruolo, che dalla prima volta in cui si è materializzato davanti le telecamere, è cambiato diverse volte, proprio come sono cambiati i tempi.

“Cerco un tronista che fa l’elettricista sui tetti, non voglio più certi condizionamenti quando ho capito che i social erano diventati per loro, un cliché, per questo ho deciso di cambiare, voglio la vita vera”, ha fatto sapere la moglie di Costanzo.

LEGGI ANCHE ———–>Maria De Filippi, dove abita la nota conduttrice? Una meravigliosa villa in Toscana

La frecciatina al figlio Gabriele

La De Filippi inoltre, si è confessata anche sul suo ruolo di conduttrice, ammettendo di non avere a genio le persone che vogliono imporsi, soprattutto quelle che pretendono di insegnare agli altri come vivere, sottolineando di preferire il silenzio al giudizio. Una cosa che ama di più è l’autenticità. Lei è se stessa nei suoi programmi, a parte il trucco e il parrucco, non ama indossare maschere.

LEGGI ANCHE ———–>Elodie, dopo anni la confessione su Maria De Filippi: “Lei è una…”

La conduttrice di Mediaset, come sanno i fan, è anche una madre ed è una madre di un ragazzo single, Gabriele. Durante l’intervista ha fatto sapere anche qualcosa sulla vita di suo figlio scherzandoci su, definendolo “un pò tirchio”.