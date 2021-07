Bianca Guaccero baciata dal sole: la conduttrice divina in costume, foto boom di like

Bianca Guaccero è una delle donne del mondo dello spettacolo italiano più amate e apprezzate. Oltre a essere una bravissima attrice, ha dimostrato di indossare bene le vesti di conduttrice. Essendo un personaggio pubblico, aggiorna costantemente il suo profilo social con foto sia artistiche che della quotidianità. Ora si sta godendo il meritato relax, ma delizia sempre gli occhi dei fan.

Meritate vacanze per Bianca Guaccero

Bianca Guaccero è comparsa nel piccolo schermo negli ultimi anni perché è al timone della conduzione di Detto fatto. L’ultima edizione si è conclusa nel migliore dei modi, ragion per cui si spera che possa tornare di nuovo nel ruolo di conduttrice del programma televisivo che ha dato popolarità prima alla collega Caterina Balivo. Si sta godendo le meritate vacanze e sta a pubblicando delle foto in costume con delle amiche. “Best friends. For ever”, così ho voluto scrivere in onore dell’amicizia. Le donne sfoderano un fisico perfetto, ma i riflettori sono sempre puntati su lei. L’ultima foto ha mandato in delirio il web.

“Ti riconoscono dai capelli, crespi come cipressi…”

“Ti riconoscono dai capelli, crespi come cipressi. Da come cammini, come ti vesti. Dagli occhi spalancati come libri di fumetti che leggi. Da come pensi che hai più difetti che pregi. Dall’invisibile che indossi tutte le mattine”, le parole riportate nella didascalia hanno commosso alcuni follower. “Sei meravigliosa…che belle parole come sempre toccano il cuore…Sei speciale…Buon proseguimento di giornata…Ti mando un abbraccio…Ti voglio un mondo di bene”, ecco uno dei bellissimi commenti che ha ricevuto nel giro di poche ore. La foto, infatti, è stata pubblicata circa 21 ore fa e ha già riscosso un grande successo. Nonostante si sia impegnata nel trovare le parole giuste, la maggior parte si è focalizzata sulla sua perfetta forma fisica. La bellissima Bianca Guaccero indossa un costume a due pezzi dalla fantasia alquanto originale. Come sempre mostra un fisico impeccabile tale da fare invidia a chiunque. Stesa su un lettino di qualche struttura balneare, la donna è baciata dal sole estivo. Indossa dei braccialetti e una collana abbinati perfettamente con gli orecchini. Con una mano si tocca gli occhiali e sembra che stia guardando qualcuno o qualcosa in lontananza. Da notare anche il tatuaggio sul braccio che le dà un tocco di originalità. Probabilmente lo smalto è stato scelto in base al costume e ciò dimostra che la Guaccero dà importanza a ogni minimo particolare.

Un ex famoso

Non tutti sanno che la Guaccero è stata fidanzata con un famoso calciatore: Nicola Ventola. Si sono conosciuti quando lei era da poco maggiorenne. Si è trattato di un amore travolgente durato cinque anni. Poi hanno preso strade diverse per seguire le rispettive carriere. Lui adesso è noto nel mondo del calcio ed è rimasto in buoni rapporti con l’ex fidanzata.

