Pillole Gossip: Sossio e Ursula in difficoltà, Piero Barone promessa ai genitori, Elodie mini vestitino

Pillole gossip torna come sempre per riassumere brevemente le ultime novità che riguardano alcuni personaggi famosi. Tra questi ci sono gli ex partecipanti del Trono Over di Uomini e Donne Sossio Aruta e Ursula Bennardo, il tenore de Il Volo Piero Barone e la bellissima cantante Elodie.

La promessa di Piero ai genitori

Piero ha raggiunto il successo grazie alla partecipazione al programma Rai Ti lascio una canzone condotto da Antonella Clerici. L’incontro con Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto ha determinato la nascita del gruppo Il volo. Hanno vinto l’edizione 2015 del Festival di Sanremo con il brano Grande amore e hanno iniziato a fare dei tour in tutto il mondo. Essendo giovani, i ragazzi hanno dovuto mettere in secondo piano lo studio, però Piero ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi parlando di una promessa fatta i suoi genitori: “Avevo promesso i miei genitori che vi sarete diplomato e nel 2018 ho mantenuto la parola”. Anche se è stato molto impegnato da un punto di vista lavorativo, è riuscito a ottenere il diploma di maturità in amministrazione, finanza e marketing. Per fortuna adesso potranno tornare a cantare sul palcoscenico per la gioia dei fan. Sicuramente sarà anche per questo un motivo di vanto per la sua famiglia.

Il vestitino da urlo di Elodie

Elodie ha ottenuto il successo grazie alla sua partecipazione a una delle precedenti edizioni del talent show Amici di Maria De Filippi. Da allora sei impegnata molto ed è diventata uno dei pilastri fondamentali della musica italiana. Oltre a essere nota per la sua strabiliante voce, è anche apprezzata per l’inestimabile bellezza che esalta con degli scatti mozzafiato. In uno dei tanti si mostra in compagnia del fidanzato Marracash e indossa un mini vestitino che mette in risalto le sue gambe strepitose. Tutti sono concordi nel dire che ogni tipo di outfit le sta sempre bene.

Leggi anche -> Uomini e Donne, matrimonio per i protagonisti del trono over: si sono sposati

Problemi economici per Sossio e Ursula

Purtroppo la pandemia ha messo in difficoltà tantissime persone soprattutto con il lavoro. Questo discorso riguarda anche tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo e tra questi ci sono Sossio Aruta e Ursula Bennardo. I due hanno partecipato a Uomini e Donne e attualmente sono genitori della piccola Bianca nata l’11 ottobre 2019. Nessuno avrebbe mai scommesso sulla loro relazione, ma adesso tutti si sono ricreduti. In una recente intervista, l’ex cavaliere ha raccontato di aver trovato lavoro in un supermercato, ma poi è subentrata la cassa integrazione. Per fortuna Ursula ha tranquillizzato propri follower con testuali parole: “Non mi preoccupa il futuro perché posso contare sull’azienda di famiglia, inoltre ho in mano un lavoro che mi permetterà di lavorare ovunque”. Inoltre ha aggiunto che sta ottenendo degli ottimi risultati da quando si è proposta come influencer.

Leggi anche -> Pillole gossip: Tina con la parrucca, Claudio e Sabina si lasciano, la rivelazione di Maria De Filippi su Costanzo