Il Volo, che studi hanno fatto Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone?

Nati come Il Volo nel programma Ti Lascio una canzone condotto d’Antonella Clerici e messi insieme grazie all’intuito del regista Roberto Cenci i tre tenori hanno conquistato negli ultimi anni i palcoscenici di tutto il mondo divenendo in poco tempo ambasciatori della musica italiana. Colleghi ma soprattutto amici Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone condividono la passione per la musica e un affetto e solidarietà come pochi gruppi hanno dimostrato e in questi giorni sono pronti a tornare a cantare davanti al numeroso pubblico che apprezza la loro arte.

Il Volo, Piero Barone: “Mi sono diplomato a 24 anni”

I tre tenori sono fan d’Andrea Bocelli che esaltano appena possibile ma come caratteri sono molto diversi di sicuro Gianluca è il più espansivo e la sua vita privata è spesso sotto i riflettori anche se non ha mai confermato i tanti flirt che gli vengono attribuiti. Impegnati soprattutto nello studio della musica lirica i tre ragazzi de Il Volo sin da piccoli si sono dedicati a crescere artisticamente raggiungendo meritatamente il successo internazionale. Per quanto riguarda i loro studi è noto che Piero Barone ha conquistato il diploma a 24 anni esaudendo il desiderio dei genitori che auspicavano per lui la fine del liceo. Gli impegni professionali hanno distratto Piero per un periodo ma alla fine si è diplomato: “Avevo promesso ai miei genitori che mi sarei diplomato e nel 2018 ho mantenuto la parola”.

Attualmente i tre ragazzi de Il Volo sono impegnati a celebrare il maestro Ennio Morricone e hanno ricordato le prime volte che lo hanno incontrato. A Vero tv hanno rivelato la loro ammirazione per il maestro: “Abbiamo lavorato insieme per otto mesi e lui veniva ed andava via sempre alla stessa ora. La passione è importante, ma la professionalità è fondamentale”. Il trio è felice di tornare a cantare dal vivo dopo più di un anno di fermo legato alla pandemia: “Finalmente si canta, dopo un anno e mezzo non ne potevamo più! Il nostro è un lavoro sognante. Noi siamo inguaribili sognatori. Ogni desiderio si sta finalmente concretizzando.”

Il Volo, 10 anni di carriera e di successi meritati

Affiatati, di talento e molto amati nel mondo Il Volo ha recentemente festeggiato i 10 anni di carriera: 10 anni di successi meritati che i tre ragazzi si godono nonostante qualche critiche. Hanno realizzato moltissimi sogni inaspettati Gianluca, Ignazio e Piero ma soprattutto sono determinati a guardare al futuro con determinazione pronti a crescere professionalmente ma anche dal punto di vista umano:

“Sì, ci sono tantissimi sogni da realizzare ancora. Credo che la nostra forza sia quella di pensare sempre in grande. Se si pensa in grande, quello che arriva è sempre qualcosa di buono. Noi in 10 anni abbiamo vissuto grandi emozioni ma siamo sicuri che ci aspettano emozioni altrettanto grandi.” ha dichiarato Piero in una recente intervista aggiungendo che i sogni nel cassetto sono ancora molti.